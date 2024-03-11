В Петербурге арестовали топ-менеджера банка, где хранит деньги Путин

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Таблички на здании Администрации губернатора. Пермь, банк россия
Банк «Россия» инициировал следствие по уголовному делу и задержание своего вице-президента Фото:

Заместителя руководителя акционерного банка «Россия» Игоря Андреева заключили под стражу. Следствие инкриминирует ему коммерческий подкуп в особо крупном размере.

«Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Игоря Андреева, обвиняемого в совершении преступления по ч.8 ст. 208 УК РФ. Срок меры — до 4 мая», — цитирует ТАСС представителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Задержание Андреева 11 марта подтвердили в банке «Россия». Там подчеркнули, что следствие по уголовному делу и задержание фигуранта было инициировано самим банком, учреждение оказывает необходимое содействие в расследовании.

В банке «Россия», который находится под западным санкциями, хранит деньги глава государства Владимир Путин. Эту информацию в январе 2022 года прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Заместителя руководителя акционерного банка «Россия» Игоря Андреева заключили под стражу. Следствие инкриминирует ему коммерческий подкуп в особо крупном размере. «Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Игоря Андреева, обвиняемого в совершении преступления по ч.8 ст. 208 УК РФ. Срок меры — до 4 мая», — цитирует ТАСС представителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Задержание Андреева 11 марта подтвердили в банке «Россия». Там подчеркнули, что следствие по уголовному делу и задержание фигуранта было инициировано самим банком, учреждение оказывает необходимое содействие в расследовании. В банке «Россия», который находится под западным санкциями, хранит деньги глава государства Владимир Путин. Эту информацию в январе 2022 года прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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