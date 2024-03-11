В Петербурге арестовали топ-менеджера банка, где хранит деньги Путин

Заместителя руководителя акционерного банка «Россия» Игоря Андреева заключили под стражу. Следствие инкриминирует ему коммерческий подкуп в особо крупном размере.
«Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Игоря Андреева, обвиняемого в совершении преступления по ч.8 ст. 208 УК РФ. Срок меры — до 4 мая», — цитирует ТАСС представителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Задержание Андреева 11 марта подтвердили в банке «Россия». Там подчеркнули, что следствие по уголовному делу и задержание фигуранта было инициировано самим банком, учреждение оказывает необходимое содействие в расследовании.
В банке «Россия», который находится под западным санкциями, хранит деньги глава государства Владимир Путин. Эту информацию в январе 2022 года прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заместителя руководителя акционерного банка «Россия» Игоря Андреева заключили под стражу. Следствие инкриминирует ему коммерческий подкуп в особо крупном размере. «Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Игоря Андреева, обвиняемого в совершении преступления по ч.8 ст. 208 УК РФ. Срок меры — до 4 мая», — цитирует ТАСС представителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Задержание Андреева 11 марта подтвердили в банке «Россия». Там подчеркнули, что следствие по уголовному делу и задержание фигуранта было инициировано самим банком, учреждение оказывает необходимое содействие в расследовании. В банке «Россия», который находится под западным санкциями, хранит деньги глава государства Владимир Путин. Эту информацию в январе 2022 года прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.