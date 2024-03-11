Мэр Ханты-Мансийска Ряшин заявил о готовности города к выборам президента РФ

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о готовности города к проведению выборов президента России. На участках установлены металлодетекторы, проведены инструктажи членов УИК о порядке действий в ходе чрезвычайных ситуаций, а безопасность жителей будут обеспечивать силовики, сотрудники ЧОП и члены народных дружин, сообщил мэр в своем telegram-канале.
«Ханты-Мансийск к выборам президента России готов. В дни голосования на всех УИКах города предусмотрено применение ручных и стационарных металлодетекторов. С председателями и членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также руководителями объектов, где они расположены, проведены дополнительные инструктажи о порядке действий при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники Росгвардии, полиции, частных охранных организаций и добровольных народных дружин», — написал Ряшин.
В столице ХМАО зарегистрированы 55 тысяч избирателей, в том числе восемь тысяч мобильных. К 30 избирательным участкам добавился еще один, в микрорайоне «Иртыш-2» (здание арт-резиденции). Все участки и помещение теризбиркома оснащены системами видеонаблюдения. На дому, по предварительным подсчетам, будут голосовать как минимум 1792 жителя — заявки от них уже поступили.
Усилить безопасность на выборах потребовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она отметила, что согласованность действий окружных управлений Росгвардии, МЧС и МВД должна быть в эти дни стопроцентной.
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