11 марта 2024

Мэр Ханты-Мансийска Ряшин заявил о готовности города к выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске все готово к выборам
В Ханты-Мансийске все готово к выборам Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о готовности города к проведению выборов президента России. На участках установлены металлодетекторы, проведены инструктажи членов УИК о порядке действий в ходе чрезвычайных ситуаций, а безопасность жителей будут обеспечивать силовики, сотрудники ЧОП и члены народных дружин, сообщил мэр в своем telegram-канале.

«Ханты-Мансийск к выборам президента России готов. В дни голосования на всех УИКах города предусмотрено применение ручных и стационарных металлодетекторов. С председателями и членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также руководителями объектов, где они расположены, проведены дополнительные инструктажи о порядке действий при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники Росгвардии, полиции, частных охранных организаций и добровольных народных дружин», — написал Ряшин.

В столице ХМАО зарегистрированы 55 тысяч избирателей, в том числе восемь тысяч мобильных. К 30 избирательным участкам добавился еще один, в микрорайоне «Иртыш-2» (здание арт-резиденции). Все участки и помещение теризбиркома оснащены системами видеонаблюдения. На дому, по предварительным подсчетам, будут голосовать как минимум 1792 жителя — заявки от них уже поступили.

Усилить безопасность на выборах потребовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она отметила, что согласованность действий окружных управлений Росгвардии, МЧС и МВД должна быть в эти дни стопроцентной.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о готовности города к проведению выборов президента России. На участках установлены металлодетекторы, проведены инструктажи членов УИК о порядке действий в ходе чрезвычайных ситуаций, а безопасность жителей будут обеспечивать силовики, сотрудники ЧОП и члены народных дружин, сообщил мэр в своем telegram-канале. «Ханты-Мансийск к выборам президента России готов. В дни голосования на всех УИКах города предусмотрено применение ручных и стационарных металлодетекторов. С председателями и членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также руководителями объектов, где они расположены, проведены дополнительные инструктажи о порядке действий при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники Росгвардии, полиции, частных охранных организаций и добровольных народных дружин», — написал Ряшин. В столице ХМАО зарегистрированы 55 тысяч избирателей, в том числе восемь тысяч мобильных. К 30 избирательным участкам добавился еще один, в микрорайоне «Иртыш-2» (здание арт-резиденции). Все участки и помещение теризбиркома оснащены системами видеонаблюдения. На дому, по предварительным подсчетам, будут голосовать как минимум 1792 жителя — заявки от них уже поступили. Усилить безопасность на выборах потребовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она отметила, что согласованность действий окружных управлений Росгвардии, МЧС и МВД должна быть в эти дни стопроцентной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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