Топ-менеджер челябинского ПФР просит выпустить его из колонии строгого режима

12 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Александр Орехов отбыл половину срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Фигурант уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александр Орехов, отбывающий четырехлетний срок за взятку, попросил выпустить его из колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского горсуда, остаток срока он хочет провести в колонии-поселении. «В суд поступило ходатайство адвоката Кузнецовой, действующего в интересах осужденного Александра Орехова, отбывающего наказание за преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, об изменении вида исправительного учреждения с исправительной колонии строго режима на колонию-поселение. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Орехов был задержан в середине июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организацией, сотрудничавшей с фондом. Орехов сразу же признал вину и стал сотрудничать со следствием. В рамках досудебного соглашения он рассказал, что действовал не один и указал на руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Тех тоже задержали. Дело Орехова было выделено в отдельное производство и в октябре 2022 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Чернобровин и Зайцев же отрицали свою причастность к преступлению. Но по итогу их также признали виновным. Однако их сроки оказались в несколько раз больше, чем у Орехова: главу фонда приговорили к 16 годам строгого режима, начальника АХЧ — к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фигурант уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александр Орехов, отбывающий четырехлетний срок за взятку, попросил выпустить его из колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского горсуда, остаток срока он хочет провести в колонии-поселении. «В суд поступило ходатайство адвоката Кузнецовой, действующего в интересах осужденного Александра Орехова, отбывающего наказание за преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, об изменении вида исправительного учреждения с исправительной колонии строго режима на колонию-поселение. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Орехов был задержан в середине июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организацией, сотрудничавшей с фондом. Орехов сразу же признал вину и стал сотрудничать со следствием. В рамках досудебного соглашения он рассказал, что действовал не один и указал на руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Тех тоже задержали. Дело Орехова было выделено в отдельное производство и в октябре 2022 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Чернобровин и Зайцев же отрицали свою причастность к преступлению. Но по итогу их также признали виновным. Однако их сроки оказались в несколько раз больше, чем у Орехова: главу фонда приговорили к 16 годам строгого режима, начальника АХЧ — к девяти с половиной годам колонии строгого режима.