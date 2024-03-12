Топ-менеджер челябинского ПФР просит выпустить его из колонии строгого режима

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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, орехов александр
Александр Орехов отбыл половину срока Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Фигурант уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александр Орехов, отбывающий четырехлетний срок за взятку, попросил выпустить его из колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского горсуда, остаток срока он хочет провести в колонии-поселении.

«В суд поступило ходатайство адвоката Кузнецовой, действующего в интересах осужденного Александра Орехова, отбывающего наказание за преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, об изменении вида исправительного учреждения с исправительной колонии строго режима на колонию-поселение. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Орехов был задержан в середине июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организацией, сотрудничавшей с фондом. Орехов сразу же признал вину и стал сотрудничать со следствием. В рамках досудебного соглашения он рассказал, что действовал не один и указал на руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Тех тоже задержали.

Дело Орехова было выделено в отдельное производство и в октябре 2022 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Чернобровин и Зайцев же отрицали свою причастность к преступлению. Но по итогу их также признали виновным. Однако их сроки оказались в несколько раз больше, чем у Орехова: главу фонда приговорили к 16 годам строгого режима, начальника АХЧ — к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

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Фигурант уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда (ныне Социального фонда) Александр Орехов, отбывающий четырехлетний срок за взятку, попросил выпустить его из колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского горсуда, остаток срока он хочет провести в колонии-поселении. «В суд поступило ходатайство адвоката Кузнецовой, действующего в интересах осужденного Александра Орехова, отбывающего наказание за преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, об изменении вида исправительного учреждения с исправительной колонии строго режима на колонию-поселение. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Орехов был задержан в середине июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организацией, сотрудничавшей с фондом. Орехов сразу же признал вину и стал сотрудничать со следствием. В рамках досудебного соглашения он рассказал, что действовал не один и указал на руководителя фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева. Тех тоже задержали. Дело Орехова было выделено в отдельное производство и в октябре 2022 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Чернобровин и Зайцев же отрицали свою причастность к преступлению. Но по итогу их также признали виновным. Однако их сроки оказались в несколько раз больше, чем у Орехова: главу фонда приговорили к 16 годам строгого режима, начальника АХЧ — к девяти с половиной годам колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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