В РФ предложили разрешить ремонт импортной техники неоригинальными запчастями

13 марта 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

В РФ хотят разрешить ремонт техники неоригинальными деталями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят разрешить ремонтировать зарубежную технику неоригинальными запчастями. На данный момент ремонт разрешен только оригинальными деталями, отклонение грозит иском со стороны иностранных правообладателей. Такую инициативу выдвинул директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. «Сегодня не только ввезенная импортная техника находится под защитой норм интеллектуального права, но и ее ремонт. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей», — пишет газета «Известия», ссылаясь на документ Семенова. Документ с такой инициативой направлен члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифату Шайхутдинову. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что российским производителям должны разрешить ремонтировать технику неоригинальными запчастями, потому что часть зарубежных компаний ушла из РФ и есть проблемы с поставками. В Союзе автосервисов России поясняли, что за 2023 год обслуживание автомобилей подорожало на 25%. Это связано с тем, что старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание.

В России хотят разрешить ремонтировать зарубежную технику неоригинальными запчастями. На данный момент ремонт разрешен только оригинальными деталями, отклонение грозит иском со стороны иностранных правообладателей. Такую инициативу выдвинул директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. «Сегодня не только ввезенная импортная техника находится под защитой норм интеллектуального права, но и ее ремонт. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей», — пишет газета «Известия», ссылаясь на документ Семенова. Документ с такой инициативой направлен члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифату Шайхутдинову. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что российским производителям должны разрешить ремонтировать технику неоригинальными запчастями, потому что часть зарубежных компаний ушла из РФ и есть проблемы с поставками. В Союзе автосервисов России поясняли, что за 2023 год обслуживание автомобилей подорожало на 25%. Это связано с тем, что старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание.