Власти Челябинска извинились за аварию и трехчасовую пробку в центре города

13 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Главной причиной схода трамвая стала неисправность рельсового пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЧелябГЭТ извинились за аварию с трамваями и трехчасовой затор на площади Революции, произошедшие вечером 12 марта. По предварительным данным, сход вагона случился из-за неисправности рельсового пути, также водитель трамвая превысил скорость, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». «Вчера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга сход вагона спровоцировал трехчасовой затор автомобилей на Площади Революции. По предварительным данным, сход вагона произошел из-за неисправности рельсового пути, и превышения скорости водителем трамвая. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства жителям г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, происшествие руководством ЧелябГЭТ взято на особый контроль, с обязательным комиссионным разбором. Также на контроле находятся все сбои в движении электротранспорта, а особенно — сходы. В пресс-службе напомнили, с 2014 по 2021 год модернизация трамвайной инфраструктуры находилась в состоянии стагнации, капитальный ремонт рельс не производился. Количество сходов вагонов увеличилось в три раза. Рельсы на участке пути от проспекта Ленина до улицы Тимирязева в последний раз ремонтировались в 2012 году. На данный момент администрацией области и города Челябинска поставлена задача к концу 2024 года исключить происшествия, связанные со сходом вагонов по вине рельсового хозяйства. Рельсовые пути в больших масштабах начали ремонтировать в 2021 году, работы продолжаются и сейчас. Специалисты отметили, в 2024 году данный участок, включая сам переезд Цвиллинга-Ленина, будет капитально отремонтирован. Вечером 12 марта в центре Челябинска из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка. Транспорт сворачивал на Цвиллинга, разворачивался и вновь возвращался на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте работали аварийные машины. Движение трамваев на Автовокзал было закрыто, оно было организовано до центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЧелябГЭТ извинились за аварию с трамваями и трехчасовой затор на площади Революции, произошедшие вечером 12 марта. По предварительным данным, сход вагона случился из-за неисправности рельсового пути, также водитель трамвая превысил скорость, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». «Вчера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга сход вагона спровоцировал трехчасовой затор автомобилей на Площади Революции. По предварительным данным, сход вагона произошел из-за неисправности рельсового пути, и превышения скорости водителем трамвая. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства жителям г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, происшествие руководством ЧелябГЭТ взято на особый контроль, с обязательным комиссионным разбором. Также на контроле находятся все сбои в движении электротранспорта, а особенно — сходы. В пресс-службе напомнили, с 2014 по 2021 год модернизация трамвайной инфраструктуры находилась в состоянии стагнации, капитальный ремонт рельс не производился. Количество сходов вагонов увеличилось в три раза. Рельсы на участке пути от проспекта Ленина до улицы Тимирязева в последний раз ремонтировались в 2012 году. На данный момент администрацией области и города Челябинска поставлена задача к концу 2024 года исключить происшествия, связанные со сходом вагонов по вине рельсового хозяйства. Рельсовые пути в больших масштабах начали ремонтировать в 2021 году, работы продолжаются и сейчас. Специалисты отметили, в 2024 году данный участок, включая сам переезд Цвиллинга-Ленина, будет капитально отремонтирован. Вечером 12 марта в центре Челябинска из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка. Транспорт сворачивал на Цвиллинга, разворачивался и вновь возвращался на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте работали аварийные машины. Движение трамваев на Автовокзал было закрыто, оно было организовано до центра.