Власти Челябинска извинились за аварию и трехчасовую пробку в центре города

В ЧелябГЭТ извинились за аварию с трамваями и трехчасовой затор на площади Революции, произошедшие вечером 12 марта. По предварительным данным, сход вагона случился из-за неисправности рельсового пути, также водитель трамвая превысил скорость, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
«Вчера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга сход вагона спровоцировал трехчасовой затор автомобилей на Площади Революции. По предварительным данным, сход вагона произошел из-за неисправности рельсового пути, и превышения скорости водителем трамвая. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства жителям г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, происшествие руководством ЧелябГЭТ взято на особый контроль, с обязательным комиссионным разбором. Также на контроле находятся все сбои в движении электротранспорта, а особенно — сходы.
В пресс-службе напомнили, с 2014 по 2021 год модернизация трамвайной инфраструктуры находилась в состоянии стагнации, капитальный ремонт рельс не производился. Количество сходов вагонов увеличилось в три раза. Рельсы на участке пути от проспекта Ленина до улицы Тимирязева в последний раз ремонтировались в 2012 году.
На данный момент администрацией области и города Челябинска поставлена задача к концу 2024 года исключить происшествия, связанные со сходом вагонов по вине рельсового хозяйства. Рельсовые пути в больших масштабах начали ремонтировать в 2021 году, работы продолжаются и сейчас. Специалисты отметили, в 2024 году данный участок, включая сам переезд Цвиллинга-Ленина, будет капитально отремонтирован.
Вечером 12 марта в центре Челябинска из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка. Транспорт сворачивал на Цвиллинга, разворачивался и вновь возвращался на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте работали аварийные машины. Движение трамваев на Автовокзал было закрыто, оно было организовано до центра.
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