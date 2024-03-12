После схода двух трамвайных вагонов с рельс на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга в Челябинске образовалась огромная пробка. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Транспорт сворачивает на Цвиллинга, разворачивается, возвращается на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте аварийные машины», — сообщает корреспондент.
По его словам, пробка ощущается, как в одну сторону движения, так и в другую. Но после пересечения, движение, относительно, рабочее.
На сервисе «Яндекс.Пробки» данный участок отображается бардовым цветом. Причем пробка постепенно увеличивается.
В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» агентству сообщили, что из-за аварии закрыли движение трамваев на Автовокзал. Движение организовано до центра.
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