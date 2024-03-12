В центре Челябинска из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка. Скрин

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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Из-за аварии центр Челябинска встал в огромную пробку Фото:

После схода двух трамвайных вагонов с рельс на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга в Челябинске образовалась огромная пробка. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Транспорт сворачивает на Цвиллинга, разворачивается, возвращается на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте аварийные машины», — сообщает корреспондент.

По его словам, пробка ощущается, как в одну сторону движения, так и в другую. Но после пересечения, движение, относительно, рабочее.

На сервисе «Яндекс.Пробки» данный участок отображается бардовым цветом. Причем пробка постепенно увеличивается.

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» агентству сообщили, что из-за аварии закрыли движение трамваев на Автовокзал. Движение организовано до центра.

Из-за аварии центр Челябинска сковало пробками
Из-за аварии центр Челябинска сковало пробками

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После схода двух трамвайных вагонов с рельс на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга в Челябинске образовалась огромная пробка. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Транспорт сворачивает на Цвиллинга, разворачивается, возвращается на Ленина по другой стороне трамвайных путей. На месте аварийные машины», — сообщает корреспондент. По его словам, пробка ощущается, как в одну сторону движения, так и в другую. Но после пересечения, движение, относительно, рабочее. На сервисе «Яндекс.Пробки» данный участок отображается бардовым цветом. Причем пробка постепенно увеличивается. В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» агентству сообщили, что из-за аварии закрыли движение трамваев на Автовокзал. Движение организовано до центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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