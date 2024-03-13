Свердловская область получила свыше 3,2 млн избирательных бюллетеней в преддверии начала выборов президента России. Сегодня началась выдача бланков для голосования участковым избирательным комиссиям (УИК) региона. Также на Средний Урал прибыли спецмарки для их защиты, сообщает областная избирательная комиссия.
«Всего напечатано 3 299 700 бюллетеней, из них 1 020 000 — для КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В регион доставлено такое же количество спецмарок, отпечатанных на „Госзнаке“. Это дополнительная защита от подделки», — подчеркивают представители избиркома.
На бюллетенях для КОИБ цветная защитная сетка и марка будут находиться на задней стороне. Также на УИКах идет сборка оборудования, необходимого для голосования — столов, стульев и избирательных кабинок.
Во время президентских выборов члены участковых комиссий будут работать в значках с символикой избирательной кампании. Также на каждом из них будет надет шарф в цветах флага Свердловской области.
Свердловская область получила свыше 3,2 млн избирательных бюллетеней в преддверии начала выборов президента России. Сегодня началась выдача бланков для голосования участковым избирательным комиссиям (УИК) региона. Также на Средний Урал прибыли спецмарки для их защиты, сообщает областная избирательная комиссия. «Всего напечатано 3 299 700 бюллетеней, из них 1 020 000 — для КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В регион доставлено такое же количество спецмарок, отпечатанных на „Госзнаке“. Это дополнительная защита от подделки», — подчеркивают представители избиркома. На бюллетенях для КОИБ цветная защитная сетка и марка будут находиться на задней стороне. Также на УИКах идет сборка оборудования, необходимого для голосования — столов, стульев и избирательных кабинок. Во время президентских выборов члены участковых комиссий будут работать в значках с символикой избирательной кампании. Также на каждом из них будет надет шарф в цветах флага Свердловской области.