Челябинск посетит поезд Минобороны России «Сила в правде»

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Поезд пройдет более 34 тысяч километров и остановится в 75 городах Фото:

В Челябинск 18 марта прибудет тематический поезд Минобороны России «Сила в Правде». В рамках путешествия из Москвы до Владивостока и обратно жители 75 городов смогут увидеть военные экспонаты, узнать о достижениях армии и флота, а также приобрести продукцию бренда «Армия России».

«В пути следования поезд пройдет более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России. В Челябинске поезд совершит остановку 18 марта, торжественные мероприятия пройдут на железнодорожном вокзале города с 11:30 до 15:30», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

В вагонах поезда оформлены экспозиции с образцами вооружения и макетами техники времен Великой Отечественной войны, а также выставка достижений всех видов войск. На спецплатформе устроят концерт творческих коллективов Минобороны России. Здесь же можно будет написать письмо на фронт и записаться в «Юнармию».

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В Челябинск 18 марта прибудет тематический поезд Минобороны России «Сила в Правде». В рамках путешествия из Москвы до Владивостока и обратно жители 75 городов смогут увидеть военные экспонаты, узнать о достижениях армии и флота, а также приобрести продукцию бренда «Армия России». «В пути следования поезд пройдет более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России. В Челябинске поезд совершит остановку 18 марта, торжественные мероприятия пройдут на железнодорожном вокзале города с 11:30 до 15:30», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. В вагонах поезда оформлены экспозиции с образцами вооружения и макетами техники времен Великой Отечественной войны, а также выставка достижений всех видов войск. На спецплатформе устроят концерт творческих коллективов Минобороны России. Здесь же можно будет написать письмо на фронт и записаться в «Юнармию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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