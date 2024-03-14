Челябинск посетит поезд Минобороны России «Сила в правде»

Поезд пройдет более 34 тысяч километров и остановится в 75 городах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинск 18 марта прибудет тематический поезд Минобороны России «Сила в Правде». В рамках путешествия из Москвы до Владивостока и обратно жители 75 городов смогут увидеть военные экспонаты, узнать о достижениях армии и флота, а также приобрести продукцию бренда «Армия России».

«В пути следования поезд пройдет более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России. В Челябинске поезд совершит остановку 18 марта, торжественные мероприятия пройдут на железнодорожном вокзале города с 11:30 до 15:30», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

В вагонах поезда оформлены экспозиции с образцами вооружения и макетами техники времен Великой Отечественной войны, а также выставка достижений всех видов войск. На спецплатформе устроят концерт творческих коллективов Минобороны России. Здесь же можно будет написать письмо на фронт и записаться в «Юнармию».