Путин наградил пятерых свердловчан

Пять жителей Свердловской области получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени награжден Скляр Михаил Семенович, советник гендиректора ОАО „Уральская горно-металлургическая компания“. Знаком отличия „За наставничество“ награждены: Бабунов Вячеслав Валерьевич, машинист-инструктор локомотивного депо Каменск-Уральский, ОАО „Российские железные дороги“ и Игошева Людмила Борисовна, учитель лицея №110 Екатеринбурга», — говорится в указе президента РФ.
Согласно указу, медаль ордена «Родительская слава» получили Чебоксаров Олег Борисович и Чебоксарова Елена Васильевна. Их наградили за заслуги в укреплении института семьи и примерное воспитание детей.
Ранее орден «Родительская слава» получили свердловчане Андрей и Наталья Лимоновы. Ирина и Виктор Вакульчик удостоились медали ордена «Родительская слава». Осмотрщик вагонов станции эксплуатационного депо Смычка Светлана Чеснокова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Знаком отличия «За наставничество» была награждена профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института Азалия Блинова.
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