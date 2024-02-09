Путин наградил шестерых свердловчан

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей шесть свердловчан получили госнаграды. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.
Согласно указу, орден «Родительская слава» получили Андрей и Наталья Лимоновы. Ирина и Виктор Вакульчик удостоились медали ордена «Родительская слава».
Осмотрщик вагонов станции эксплуатационного депо Смычка Светлана Чеснокова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Знаком отличия «За наставничество» была награждена профессор кафедры Екатеринбургского государственного театрального института Азалия Блинова.
До этого Владимир Путин награждал восьмерых свердловчан. В списке были «Уральских авиалиний», сотрудник СвЖД и другие.
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