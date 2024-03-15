«Дедушка уральского рока» назвал основной источник стабильности в России

15 марта 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Пантыкина на выборах важен даже процесс, а не результат Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Стабильность каждого отдельного человека и государства в целом зависит от того, как россияне проявят себя на президентских выборах. В этом уверен музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. «Выборы — это обновление жизни страны, поэтому важен не только результат, но и сам процесс. Участие в выборах — это активная работа в строительстве новой жизни не только всего общества, но своей частной жизни тоже», — считает музыкант. Он подчеркнул, что ему важно, кто будет президентом. «Для меня важна стабильность развития, для меня важно, что я не в стороне, а занимаю свою личную позицию в процессе и действую не на словах, а на деле», — заявил Пантыкин. Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация выборах — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стабильность каждого отдельного человека и государства в целом зависит от того, как россияне проявят себя на президентских выборах. В этом уверен музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. «Выборы — это обновление жизни страны, поэтому важен не только результат, но и сам процесс. Участие в выборах — это активная работа в строительстве новой жизни не только всего общества, но своей частной жизни тоже», — считает музыкант. Он подчеркнул, что ему важно, кто будет президентом. «Для меня важна стабильность развития, для меня важно, что я не в стороне, а занимаю свою личную позицию в процессе и действую не на словах, а на деле», — заявил Пантыкин. Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация выборах — в сюжете URA.RU.