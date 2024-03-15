«Дедушка уральского рока» назвал основной источник стабильности в России

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, пантыкин александр
По мнению Александра Пантыкина на выборах важен даже процесс, а не результат Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Стабильность каждого отдельного человека и государства в целом зависит от того, как россияне проявят себя на президентских выборах. В этом уверен музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

«Выборы — это обновление жизни страны, поэтому важен не только результат, но и сам процесс. Участие в выборах — это активная работа в строительстве новой жизни не только всего общества, но своей частной жизни тоже», — считает музыкант.

Он подчеркнул, что ему важно, кто будет президентом. «Для меня важна стабильность развития, для меня важно, что я не в стороне, а занимаю свою личную позицию в процессе и действую не на словах, а на деле», — заявил Пантыкин.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация выборах — в сюжете URA.RU.

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Стабильность каждого отдельного человека и государства в целом зависит от того, как россияне проявят себя на президентских выборах. В этом уверен музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. «Выборы — это обновление жизни страны, поэтому важен не только результат, но и сам процесс. Участие в выборах — это активная работа в строительстве новой жизни не только всего общества, но своей частной жизни тоже», — считает музыкант. Он подчеркнул, что ему важно, кто будет президентом. «Для меня важна стабильность развития, для меня важно, что я не в стороне, а занимаю свою личную позицию в процессе и действую не на словах, а на деле», — заявил Пантыкин. Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация выборах — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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