«Дедушка уральского рока» назвал основной источник стабильности в России

Стабильность каждого отдельного человека и государства в целом зависит от того, как россияне проявят себя на президентских выборах. В этом уверен музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.
«Выборы — это обновление жизни страны, поэтому важен не только результат, но и сам процесс. Участие в выборах — это активная работа в строительстве новой жизни не только всего общества, но своей частной жизни тоже», — считает музыкант.
Он подчеркнул, что ему важно, кто будет президентом. «Для меня важна стабильность развития, для меня важно, что я не в стороне, а занимаю свою личную позицию в процессе и действую не на словах, а на деле», — заявил Пантыкин.
Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация выборах — в сюжете URA.RU.
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