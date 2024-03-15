Происшествия Пожары В Каменске-Уральском неизвестный облил машину горючим и поджег. Видео 16 марта 2024 в 06:50 Размер текста - 17 + На тушение машины выехали семь пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 15 марта неизвестный облил машину горючим и поджог. В результате происшествия была повреждена передняя часть автомобиля. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС Свердловской области. «15 марта 2024 года в 01:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский городской округ, улица Жуковского. На площади 5 квадратных метров поврежден моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Ford C-Max», — говорится на сайте ведомства. На тушение машины выехали семь пожарных. Видео инцидента опубликовал владелец автомобиля в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте». Он попросил всех, у кого есть сведения о поджигателе, поделиться ими. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 15 марта неизвестный облил машину горючим и поджог. В результате происшествия была повреждена передняя часть автомобиля. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС Свердловской области. «15 марта 2024 года в 01:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский городской округ, улица Жуковского. На площади 5 квадратных метров поврежден моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Ford C-Max», — говорится на сайте ведомства. На тушение машины выехали семь пожарных. Видео инцидента опубликовал владелец автомобиля в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте». Он попросил всех, у кого есть сведения о поджигателе, поделиться ими. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям