15 марта 2024

В Каменске-Уральском неизвестный облил машину горючим и поджег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
На тушение машины выехали семь пожарных Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 15 марта неизвестный облил машину горючим и поджог. В результате происшествия была повреждена передняя часть автомобиля. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС Свердловской области.

«15 марта 2024 года в 01:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский городской округ, улица Жуковского. На площади 5 квадратных метров поврежден моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Ford C-Max», — говорится на сайте ведомства. На тушение машины выехали семь пожарных.

Видео инцидента опубликовал владелец автомобиля в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте». Он попросил всех, у кого есть сведения о поджигателе, поделиться ими.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 15 марта неизвестный облил машину горючим и поджог. В результате происшествия была повреждена передняя часть автомобиля. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС Свердловской области. «15 марта 2024 года в 01:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский городской округ, улица Жуковского. На площади 5 квадратных метров поврежден моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Ford C-Max», — говорится на сайте ведомства. На тушение машины выехали семь пожарных. Видео инцидента опубликовал владелец автомобиля в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте». Он попросил всех, у кого есть сведения о поджигателе, поделиться ими. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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