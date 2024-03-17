Глава свердловского избиркома заявила о провокациях на выборах президента РФ

17 марта 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Свердловская область столкнулась с провокациями на выборах президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирательные комиссии Свердловской области столкнулись с провокационными звонками от лиц, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщила председатель избиркома области Елена Клименко, подводя итоги президентской кампании в регионе. «Были провокационные звонки в комиссии — представлялись сотрудниками силовых ведомств. До голосования коллегам рассылали голосовые сообщения с моим подделанным голосом. У нас была договоренность, что на такие сообщения не отвечаем, сразу блокируем контакт», — рассказала Клименко. По словам Клименко, помимо звонков, в регионе были попытки нарушить ход голосования, включая инциденты с попытками испортить бюллетени и поджогом. Однако благодаря бдительности членов участковых избирательных комиссий (УИК), все провокации были предотвращены. Эти события вынудили органы безопасности отнестись к обеспечению порядка на выборах особенно серьезно. Более подробную информацию о ходе голосования в Свердловской области можно найти в онлайн трансляции. Президентские выборы прошли с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательные комиссии Свердловской области столкнулись с провокационными звонками от лиц, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщила председатель избиркома области Елена Клименко, подводя итоги президентской кампании в регионе. «Были провокационные звонки в комиссии — представлялись сотрудниками силовых ведомств. До голосования коллегам рассылали голосовые сообщения с моим подделанным голосом. У нас была договоренность, что на такие сообщения не отвечаем, сразу блокируем контакт», — рассказала Клименко. По словам Клименко, помимо звонков, в регионе были попытки нарушить ход голосования, включая инциденты с попытками испортить бюллетени и поджогом. Однако благодаря бдительности членов участковых избирательных комиссий (УИК), все провокации были предотвращены. Эти события вынудили органы безопасности отнестись к обеспечению порядка на выборах особенно серьезно. Более подробную информацию о ходе голосования в Свердловской области можно найти в онлайн трансляции. Президентские выборы прошли с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.