Глава свердловского избиркома заявила о провокациях на выборах президента РФ

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Заседание избирательной комиссии. Курган, топ, голосование, избиратели, урна голосования, бюллетень
Свердловская область столкнулась с провокациями на выборах президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательные комиссии Свердловской области столкнулись с провокационными звонками от лиц, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщила председатель избиркома области Елена Клименко, подводя итоги президентской кампании в регионе.

«Были провокационные звонки в комиссии — представлялись сотрудниками силовых ведомств. До голосования коллегам рассылали голосовые сообщения с моим подделанным голосом. У нас была договоренность, что на такие сообщения не отвечаем, сразу блокируем контакт», — рассказала Клименко.

По словам Клименко, помимо звонков, в регионе были попытки нарушить ход голосования, включая инциденты с попытками испортить бюллетени и поджогом. Однако благодаря бдительности членов участковых избирательных комиссий (УИК), все провокации были предотвращены. Эти события вынудили органы безопасности отнестись к обеспечению порядка на выборах особенно серьезно. Более подробную информацию о ходе голосования в Свердловской области можно найти в онлайн трансляции.

Президентские выборы прошли с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Избирательные комиссии Свердловской области столкнулись с провокационными звонками от лиц, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщила председатель избиркома области Елена Клименко, подводя итоги президентской кампании в регионе. «Были провокационные звонки в комиссии — представлялись сотрудниками силовых ведомств. До голосования коллегам рассылали голосовые сообщения с моим подделанным голосом. У нас была договоренность, что на такие сообщения не отвечаем, сразу блокируем контакт», — рассказала Клименко. По словам Клименко, помимо звонков, в регионе были попытки нарушить ход голосования, включая инциденты с попытками испортить бюллетени и поджогом. Однако благодаря бдительности членов участковых избирательных комиссий (УИК), все провокации были предотвращены. Эти события вынудили органы безопасности отнестись к обеспечению порядка на выборах особенно серьезно. Более подробную информацию о ходе голосования в Свердловской области можно найти в онлайн трансляции. Президентские выборы прошли с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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