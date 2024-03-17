В Пермском крае озвучили итоги президентских выборов. Инфографика

Избирком Пермского края: на выборах президента победу одержал Владимир Путин

18 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Пермском крае обработано 100% бюллетеней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермском крае подвели итоги выборов президента. Региональная избирательная комиссия на заседании 18 марта утвердила протокол об итогах голосования, передает корреспондент URA.RU. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов набрал Владимир Путин. «За Владимира Путина отдали голоса 1 347 808 человек или 84,65%. У остальных кандидатов голоса распределились примерно поровну: Харитонов — 4,96% (79 043 человек), Слуцкий — 4,79% (76 023 человепк), Даванков — 4,53% (72 061 человек)», — передает корреспондент URA.RU. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что явка на выборах в регионе составила 80,91% — участие в голосовании приняло 1 594 326 человек. Также в общественный штаб по наблюдению за ходом голосования поступило 18 сообщений о нарушениях на выборах. Ни одно из них не подтвердилось, отметили в краевой избирательной комиссии. Выборы президента проходили 15—17 марта. Явка на выборах президента в Прикамье впервые превысила 80% Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае подвели итоги выборов президента. Региональная избирательная комиссия на заседании 18 марта утвердила протокол об итогах голосования, передает корреспондент URA.RU. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов набрал Владимир Путин. «За Владимира Путина отдали голоса 1 347 808 человек или 84,65%. У остальных кандидатов голоса распределились примерно поровну: Харитонов — 4,96% (79 043 человек), Слуцкий — 4,79% (76 023 человепк), Даванков — 4,53% (72 061 человек)», — передает корреспондент URA.RU. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что явка на выборах в регионе составила 80,91% — участие в голосовании приняло 1 594 326 человек. Также в общественный штаб по наблюдению за ходом голосования поступило 18 сообщений о нарушениях на выборах. Ни одно из них не подтвердилось, отметили в краевой избирательной комиссии. Выборы президента проходили 15—17 марта.