17 марта 2024

В Пермском крае озвучили итоги президентских выборов. Инфографика

Избирком Пермского края: на выборах президента победу одержал Владимир Путин
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, бюллетень
В Пермском крае обработано 100% бюллетеней Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае подвели итоги выборов президента. Региональная избирательная комиссия на заседании 18 марта утвердила протокол об итогах голосования, передает корреспондент URA.RU. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов набрал Владимир Путин.

«За Владимира Путина отдали голоса 1 347 808 человек или 84,65%. У остальных кандидатов голоса распределились примерно поровну: Харитонов — 4,96% (79 043 человек), Слуцкий — 4,79% (76 023 человепк), Даванков — 4,53% (72 061 человек)», — передает корреспондент URA.RU. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что явка на выборах в регионе составила 80,91% — участие в голосовании приняло 1 594 326 человек.

Также в общественный штаб по наблюдению за ходом голосования поступило 18 сообщений о нарушениях на выборах. Ни одно из них не подтвердилось, отметили в краевой избирательной комиссии. Выборы президента проходили 15—17 марта.

Явка на выборах президента в Прикамье впервые превысила 80%
Явка на выборах президента в Прикамье впервые превысила 80%
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В Пермском крае подвели итоги выборов президента. Региональная избирательная комиссия на заседании 18 марта утвердила протокол об итогах голосования, передает корреспондент URA.RU. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов набрал Владимир Путин. «За Владимира Путина отдали голоса 1 347 808 человек или 84,65%. У остальных кандидатов голоса распределились примерно поровну: Харитонов — 4,96% (79 043 человек), Слуцкий — 4,79% (76 023 человепк), Даванков — 4,53% (72 061 человек)», — передает корреспондент URA.RU. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что явка на выборах в регионе составила 80,91% — участие в голосовании приняло 1 594 326 человек. Также в общественный штаб по наблюдению за ходом голосования поступило 18 сообщений о нарушениях на выборах. Ни одно из них не подтвердилось, отметили в краевой избирательной комиссии. Выборы президента проходили 15—17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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