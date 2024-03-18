Эрдоган заявил Путину о готовности помочь с переговорами по Украине

18 марта 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Эрдоган поможет Путину после выборов Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция готова сыграть любую роль по организации мирных переговоров по конфликту на Украине. С такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным, пишет канцелярия турецкого президента. «Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться. И выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — говорится в сообщении. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом вечером 18 марта. В ходе него турецкий лидер поздравил российского президента с победой на выборах, а глава РФ поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан. Также лидеры стран обсудили вопросы безопасности черноморского региона и развитие многоплановых российско-турецких отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция готова сыграть любую роль по организации мирных переговоров по конфликту на Украине. С такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным, пишет канцелярия турецкого президента. «Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться. И выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — говорится в сообщении. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом вечером 18 марта. В ходе него турецкий лидер поздравил российского президента с победой на выборах, а глава РФ поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан. Также лидеры стран обсудили вопросы безопасности черноморского региона и развитие многоплановых российско-турецких отношений.