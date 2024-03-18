18 марта 2024

Эрдоган заявил Путину о готовности помочь с переговорами по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган поможет Путину после выборов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Турция готова сыграть любую роль по организации мирных переговоров по конфликту на Украине. С такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным, пишет канцелярия турецкого президента.

«Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться. И выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — говорится в сообщении.

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом вечером 18 марта. В ходе него турецкий лидер поздравил российского президента с победой на выборах, а глава РФ поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан. Также лидеры стран обсудили вопросы безопасности черноморского региона и развитие многоплановых российско-турецких отношений.

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Турция готова сыграть любую роль по организации мирных переговоров по конфликту на Украине. С такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным, пишет канцелярия турецкого президента. «Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться. И выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — говорится в сообщении. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом вечером 18 марта. В ходе него турецкий лидер поздравил российского президента с победой на выборах, а глава РФ поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан. Также лидеры стран обсудили вопросы безопасности черноморского региона и развитие многоплановых российско-турецких отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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