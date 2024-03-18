Путин обсудил с Эрдоганом безопасность на Черном море

Президент России Владимир Путин по телефону провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы безопасности черноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении по итогам разговора. Путин и Эрдоган также «обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности».
Как сообщал раннее турецкий информационный портал Ensonhaber, планируемый визит Путина в Турцию ради встречи с Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится, отмечает издание.
Президент России Владимир Путин по телефону провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы безопасности черноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении по итогам разговора. Путин и Эрдоган также «обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности». Как сообщал раннее турецкий информационный портал Ensonhaber, планируемый визит Путина в Турцию ради встречи с Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится, отмечает издание.