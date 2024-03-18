18 марта 2024

Путин обсудил с Эрдоганом безопасность на Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом Фото:

Президент России Владимир Путин по телефону провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы безопасности черноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении по итогам разговора. Путин и Эрдоган также «обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности».

Как сообщал раннее турецкий информационный портал Ensonhaber, планируемый визит Путина в Турцию ради встречи с Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится, отмечает издание.

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Президент России Владимир Путин по телефону провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы безопасности черноморского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении по итогам разговора. Путин и Эрдоган также «обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности». Как сообщал раннее турецкий информационный портал Ensonhaber, планируемый визит Путина в Турцию ради встречи с Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится, отмечает издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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