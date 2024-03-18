Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

Эрдоган пожелал Путину новых успехов в управлении государством
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.