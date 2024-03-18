Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

18 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Эрдоган пожелал Путину новых успехов в управлении государством Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.