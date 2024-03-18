18 марта 2024

Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Эрдоган пожелал Путину новых успехов в управлении государством Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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