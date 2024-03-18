Из Челябинской области в Индию отправили поезд овса. Фото

19 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Челябинский овес отправили в Индию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинской области поездом отправили в Индию более 830 тонн овса. Об этом URA.RU 19 марта сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Первый экспортный поезд из 30 вагонов, груженных овсом, отправился в Индию со станции Формачево. Груз общим весом более 830 тонн сформирован с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса „Южноуральский“. Инспекторы совершили все необходимые таможенные операции и отправили состав по транзитному маршруту „Север-Юг“», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. По словам и. о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, это первая подобная отправка непереработанного зерна в этом году. Таможенный контроль партий овса осуществлялся в удаленном формате. Всего в текущем году челябинские таможенники отправили уже 10 контейнерных поездов с грузами. Основными видами товаров стали сельхоз продукция и электрические изоляторы. Основными получателями являются Китай, Вьетнам, Корея, Иран, Индия и Саудовская Аравия. В Индию отправили 30 вагонов с овсом Фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинской области поездом отправили в Индию более 830 тонн овса. Об этом URA.RU 19 марта сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Первый экспортный поезд из 30 вагонов, груженных овсом, отправился в Индию со станции Формачево. Груз общим весом более 830 тонн сформирован с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса „Южноуральский“. Инспекторы совершили все необходимые таможенные операции и отправили состав по транзитному маршруту „Север-Юг“», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. По словам и. о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, это первая подобная отправка непереработанного зерна в этом году. Таможенный контроль партий овса осуществлялся в удаленном формате. Всего в текущем году челябинские таможенники отправили уже 10 контейнерных поездов с грузами. Основными видами товаров стали сельхоз продукция и электрические изоляторы. Основными получателями являются Китай, Вьетнам, Корея, Иран, Индия и Саудовская Аравия.