18 марта 2024

Из Челябинской области в Индию отправили поезд овса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, овес, продовольственная безопасность, хлеборобы
Челябинский овес отправили в Индию Фото:

Из Челябинской области поездом отправили в Индию более 830 тонн овса. Об этом URA.RU 19 марта сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Первый экспортный поезд из 30 вагонов, груженных овсом, отправился в Индию со станции Формачево. Груз общим весом более 830 тонн сформирован с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса „Южноуральский“. Инспекторы совершили все необходимые таможенные операции и отправили состав по транзитному маршруту „Север-Юг“», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

По словам и. о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, это первая подобная отправка непереработанного зерна в этом году. Таможенный контроль партий овса осуществлялся в удаленном формате.

Всего в текущем году челябинские таможенники отправили уже 10 контейнерных поездов с грузами. Основными видами товаров стали сельхоз продукция и электрические изоляторы. Основными получателями являются Китай, Вьетнам, Корея, Иран, Индия и Саудовская Аравия.

В Индию отправили 30 вагонов с овсом
В Индию отправили 30 вагонов с овсом
Фото:

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Из Челябинской области поездом отправили в Индию более 830 тонн овса. Об этом URA.RU 19 марта сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Первый экспортный поезд из 30 вагонов, груженных овсом, отправился в Индию со станции Формачево. Груз общим весом более 830 тонн сформирован с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса „Южноуральский“. Инспекторы совершили все необходимые таможенные операции и отправили состав по транзитному маршруту „Север-Юг“», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. По словам и. о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, это первая подобная отправка непереработанного зерна в этом году. Таможенный контроль партий овса осуществлялся в удаленном формате. Всего в текущем году челябинские таможенники отправили уже 10 контейнерных поездов с грузами. Основными видами товаров стали сельхоз продукция и электрические изоляторы. Основными получателями являются Китай, Вьетнам, Корея, Иран, Индия и Саудовская Аравия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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