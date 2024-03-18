18 марта 2024

Свердловское МЧС раскрыло подробности пожара, в котором погибла мать с детьми. Фото

Из горящего дома, в котором погибла мать с детьми, спаслись шесть свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Пожар тушили 12 сотрудников МЧС Фото:

Из горящего дома в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать, успели выбежать шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило в 03:09. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказали в ведомстве.

Как оказалось, дом не был оснащен пожарными извещателями. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар за два часа.

Пожар в деревянном доме произошел в ночь на 19 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Из здания также спаслась старшая дочь погибшей женщины, которая забрала с собой малыша. Огнеборцы опубликовали видео из сгоревшего дома.

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Из горящего дома в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать, успели выбежать шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило в 03:09. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказали в ведомстве. Как оказалось, дом не был оснащен пожарными извещателями. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар за два часа. Пожар в деревянном доме произошел в ночь на 19 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Из здания также спаслась старшая дочь погибшей женщины, которая забрала с собой малыша. Огнеборцы опубликовали видео из сгоревшего дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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