Свердловское МЧС раскрыло подробности пожара, в котором погибла мать с детьми. Фото

Из горящего дома, в котором погибла мать с детьми, спаслись шесть свердловчан

19 марта 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Пожар тушили 12 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из горящего дома в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать, успели выбежать шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило в 03:09. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказали в ведомстве. Как оказалось, дом не был оснащен пожарными извещателями. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар за два часа. Пожар в деревянном доме произошел в ночь на 19 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Из здания также спаслась старшая дочь погибшей женщины, которая забрала с собой малыша. Огнеборцы опубликовали видео из сгоревшего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, https://t.me/mchs66/4822 Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, https://t.me/mchs66/4822 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из горящего дома в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать, успели выбежать шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило в 03:09. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказали в ведомстве. Как оказалось, дом не был оснащен пожарными извещателями. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар за два часа. Пожар в деревянном доме произошел в ночь на 19 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Из здания также спаслась старшая дочь погибшей женщины, которая забрала с собой малыша. Огнеборцы опубликовали видео из сгоревшего дома.