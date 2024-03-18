Из горящего дома в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать, успели выбежать шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило в 03:09. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказали в ведомстве.
Как оказалось, дом не был оснащен пожарными извещателями. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар за два часа.
Пожар в деревянном доме произошел в ночь на 19 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Из здания также спаслась старшая дочь погибшей женщины, которая забрала с собой малыша. Огнеборцы опубликовали видео из сгоревшего дома.
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