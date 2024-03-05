Суд в ХМАО продлил арест охранника, который дискредитировал российскую армию

06 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Суд отказал в ходатайстве следствия о домашнем аресте Фото: Илья Московец © URA.RU Ханты-Мансийский районный суд продлил арест охраннику городского рынка «Лукошко», который был задержан за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в районном суде. «В ходатайстве следствия об избрании домашнего ареста отказано», — сообщили URA.RU в Ханты-Мансийском районном суде. На какой срок мужчине продлили арест в суде не уточнили. Ранее полиция Ханты-Мансийска задержала охранника, который публично оскорблял вооруженные силы Российской Федерации. До этого он уже был оштрафован по административной статье на 30 000 за аналогичное преступление, за рецидив ему грозит уже уголовная ответственность. URA.RU запросило комментарий в УМВД и следственном комитете, на момент публикации ответ не поступил.

Ханты-Мансийский районный суд продлил арест охраннику городского рынка «Лукошко», который был задержан за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в районном суде. «В ходатайстве следствия об избрании домашнего ареста отказано», — сообщили URA.RU в Ханты-Мансийском районном суде. На какой срок мужчине продлили арест в суде не уточнили. Ранее полиция Ханты-Мансийска задержала охранника, который публично оскорблял вооруженные силы Российской Федерации. До этого он уже был оштрафован по административной статье на 30 000 за аналогичное преступление, за рецидив ему грозит уже уголовная ответственность. URA.RU запросило комментарий в УМВД и следственном комитете, на момент публикации ответ не поступил.