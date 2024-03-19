Пермяк купил внедорожник Mitsubishi и заработал на этом

20 марта 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермяк покупал внедорожник при помощи кредита Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Перми оформил кредит в банке «ВТБ» на покупку автомобиля Mitsubishi Outlander. В одном из пунктов договора было сказано, что он разрешает банку заключить за него договор на оказание услуг сервиса помощи на дорогах и оплатить 170 тысяч рублей. Договор на эти услуги был заключен в тот же день. Потом мужчина решил расторгнуть его, но компания, оказывающая услуги, отказалась возвращать деньги. Тогда пермяк обратился в суд и отсудил 250,1 тысяч рублей. «Пермяк заключил с ПАО „ВТБ“ кредитный договор с целью оплаты стоимости транспортного средства. В пункте 24 заемщик дает поручение банку перечислить с банковского счета 1,2 млн рублей для оплаты транспортного средства Mitsubishi Outlander, 147,6 тысяч рублей для оплаты по договору личного страхования и 170 тысяч рублей для оплаты дополнительного оборудования, получатель ООО „Ассистанс 178“. Мужчина направил в адрес ООО „Ассистанс 178“ претензию о расторжении договора, но компания вернула мужчине только 8,5 тысяч рублей», — сказано в картотеке Индустриального районного суда города Перми. Уточняется, что компания ООО «Ассистанс 178» не стала возвращать 161,5 тысячи рублей, так как на эту сумму была проведена консультация. Но пермяк сообщил, что никаких услуг ему не оказывали. Суд попросил компанию доказать, что они понесли расходы на сумму 161,5 тысячу рублей, но ООО «Ассистанс 178» не смогли этого сделать. Тогда суд встал на сторону покупателя и обязал компанию вернуть 161,5 тысячу рублей, а также оплатить 88,6 тысяч рублей штрафа и компенсации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми оформил кредит в банке «ВТБ» на покупку автомобиля Mitsubishi Outlander. В одном из пунктов договора было сказано, что он разрешает банку заключить за него договор на оказание услуг сервиса помощи на дорогах и оплатить 170 тысяч рублей. Договор на эти услуги был заключен в тот же день. Потом мужчина решил расторгнуть его, но компания, оказывающая услуги, отказалась возвращать деньги. Тогда пермяк обратился в суд и отсудил 250,1 тысяч рублей. «Пермяк заключил с ПАО „ВТБ“ кредитный договор с целью оплаты стоимости транспортного средства. В пункте 24 заемщик дает поручение банку перечислить с банковского счета 1,2 млн рублей для оплаты транспортного средства Mitsubishi Outlander, 147,6 тысяч рублей для оплаты по договору личного страхования и 170 тысяч рублей для оплаты дополнительного оборудования, получатель ООО „Ассистанс 178“. Мужчина направил в адрес ООО „Ассистанс 178“ претензию о расторжении договора, но компания вернула мужчине только 8,5 тысяч рублей», — сказано в картотеке Индустриального районного суда города Перми. Уточняется, что компания ООО «Ассистанс 178» не стала возвращать 161,5 тысячи рублей, так как на эту сумму была проведена консультация. Но пермяк сообщил, что никаких услуг ему не оказывали. Суд попросил компанию доказать, что они понесли расходы на сумму 161,5 тысячу рублей, но ООО «Ассистанс 178» не смогли этого сделать. Тогда суд встал на сторону покупателя и обязал компанию вернуть 161,5 тысячу рублей, а также оплатить 88,6 тысяч рублей штрафа и компенсации.