Пермяк, пошутивший о нападении на вуз для поднятия рейтинга, отработал наказание

Жителю Перми пришлось отработать 50 часов за шутку в интернете. В переписке он сообщил собеседнику, что знаком с Тимуром Бекмансуровым, который расстрелял людей в Пермском университете (ПГНИУ). Более того, пермяк рассказал о плане нападения на вуз. Все эти высказывания вызвали интерес правоохранительных органов.
«Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом [нападавшего] и изложил план нападения на учебное заведение. Содержание беседы стало известно правоохранителям, которые незамедлительно среагировали на тревожный сигнал. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Сам подозреваемый заявил на суде, что хотел пошутить и поднять свой рейтинг в соцсети. Но судья пришел к выводу, что сообщение пермяка «содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения, тем самым провоцируя пользователей на деструктивные действия». Мужчину приговорили к 50 часам обязательных работ. Наказание он отработал в территориальном общественном самоуправлении «Гайва-3».
Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Совершивший атаку студент Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку заключения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.