19 марта 2024

Пермяк, пошутивший о нападении на вуз для поднятия рейтинга, отработал наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка обязательных работ координатора штаба Навального Виктора Бармина. Екатеринбург, дворник, лопата, снег, уборка снега, зима, уборка
Наказание пермяк отрабатывал на благо ТОС Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Жителю Перми пришлось отработать 50 часов за шутку в интернете. В переписке он сообщил собеседнику, что знаком с Тимуром Бекмансуровым, который расстрелял людей в Пермском университете (ПГНИУ). Более того, пермяк рассказал о плане нападения на вуз. Все эти высказывания вызвали интерес правоохранительных органов.

«Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом [нападавшего] и изложил план нападения на учебное заведение. Содержание беседы стало известно правоохранителям, которые незамедлительно среагировали на тревожный сигнал. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Сам подозреваемый заявил на суде, что хотел пошутить и поднять свой рейтинг в соцсети. Но судья пришел к выводу, что сообщение пермяка «содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения, тем самым провоцируя пользователей на деструктивные действия». Мужчину приговорили к 50 часам обязательных работ. Наказание он отработал в территориальном общественном самоуправлении «Гайва-3».

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Совершивший атаку студент Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку заключения.

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Жителю Перми пришлось отработать 50 часов за шутку в интернете. В переписке он сообщил собеседнику, что знаком с Тимуром Бекмансуровым, который расстрелял людей в Пермском университете (ПГНИУ). Более того, пермяк рассказал о плане нападения на вуз. Все эти высказывания вызвали интерес правоохранительных органов. «Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом [нападавшего] и изложил план нападения на учебное заведение. Содержание беседы стало известно правоохранителям, которые незамедлительно среагировали на тревожный сигнал. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Сам подозреваемый заявил на суде, что хотел пошутить и поднять свой рейтинг в соцсети. Но судья пришел к выводу, что сообщение пермяка «содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения, тем самым провоцируя пользователей на деструктивные действия». Мужчину приговорили к 50 часам обязательных работ. Наказание он отработал в территориальном общественном самоуправлении «Гайва-3». Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Совершивший атаку студент Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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