Пермяк, пошутивший о нападении на вуз для поднятия рейтинга, отработал наказание

20 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Наказание пермяк отрабатывал на благо ТОС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Жителю Перми пришлось отработать 50 часов за шутку в интернете. В переписке он сообщил собеседнику, что знаком с Тимуром Бекмансуровым, который расстрелял людей в Пермском университете (ПГНИУ). Более того, пермяк рассказал о плане нападения на вуз. Все эти высказывания вызвали интерес правоохранительных органов. «Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом [нападавшего] и изложил план нападения на учебное заведение. Содержание беседы стало известно правоохранителям, которые незамедлительно среагировали на тревожный сигнал. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Сам подозреваемый заявил на суде, что хотел пошутить и поднять свой рейтинг в соцсети. Но судья пришел к выводу, что сообщение пермяка «содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения, тем самым провоцируя пользователей на деструктивные действия». Мужчину приговорили к 50 часам обязательных работ. Наказание он отработал в территориальном общественном самоуправлении «Гайва-3». Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Совершивший атаку студент Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Перми пришлось отработать 50 часов за шутку в интернете. В переписке он сообщил собеседнику, что знаком с Тимуром Бекмансуровым, который расстрелял людей в Пермском университете (ПГНИУ). Более того, пермяк рассказал о плане нападения на вуз. Все эти высказывания вызвали интерес правоохранительных органов. «Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом [нападавшего] и изложил план нападения на учебное заведение. Содержание беседы стало известно правоохранителям, которые незамедлительно среагировали на тревожный сигнал. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Сам подозреваемый заявил на суде, что хотел пошутить и поднять свой рейтинг в соцсети. Но судья пришел к выводу, что сообщение пермяка «содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения, тем самым провоцируя пользователей на деструктивные действия». Мужчину приговорили к 50 часам обязательных работ. Наказание он отработал в территориальном общественном самоуправлении «Гайва-3». Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло в сентябре 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Совершивший атаку студент Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку заключения.