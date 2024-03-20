В Челябинске мигрантов лишили гражданства РФ за особо тяжкие преступления

За особо тяжкие преступления у мигрантов изымают российские паспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области двух мигрантов лишили гражданства за особо тяжкие преступления, связанные с оборотом наркотиков. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

«Приняты два решения о прекращении гражданства России в отношении бывших иностранцев, осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По отбытии наказания они будут депортированы из страны», — сообщили в пресс-службе главка.

В случае, если мигранты, получившие российское гражданство, совершают тяжкое преступление или создают угрозу нацбезопасности России, их российское гражданство прекращается, а паспорт изымается. При этом дата совершения преступления, приговора суда или получения российского гражданства значения не имеют. В 2024 году уже вынесено 18 решений о прекращении гражданства РФ в отношении бывших иностранцев.