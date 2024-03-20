Генпрокуратура помогла челябинцам добиться жизненно важных лекарств

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев провел прием жителей Челябинской области Фото:

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в ходе личного приема помог жителям Челябинской области добиться жизненно важных медикаментов и медсредств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«20 марта состоялся личный прием жителей Челябинской области замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым по видеоконференцсвязи. Всего в рамках приема поступило 18 обращений, по каждому случаю даны указания», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для оперативной реакции на сообщения к общению подключились руководители региональной прокуратуры, правительства, минздрава, также глава Челябинска Наталья Котова, начальники управлений социальной защиты населения, руководители учреждений здравоохранения и другие. Основные обращения были связаны с перебоями в поставках лекарств, в том числе для лечения орфанных заболеваний и диабета.

По каждому случаю произведен краткий разбор и даны соответствующие поручения, их исполнение поставлено на контроль. Так, после сообщения об отсутствии пандуса в доме инвалида-колясочника поручено проверить условия жизни всех лиц с ОВЗ по региону. А для ребенка со сложно диагностируемым заболеванием будет собран консилиум врачей, девочку планируется направить на лечение в федеральное медучреждение.

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Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в ходе личного приема помог жителям Челябинской области добиться жизненно важных медикаментов и медсредств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «20 марта состоялся личный прием жителей Челябинской области замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым по видеоконференцсвязи. Всего в рамках приема поступило 18 обращений, по каждому случаю даны указания», — уточнили в пресс-службе ведомства. Для оперативной реакции на сообщения к общению подключились руководители региональной прокуратуры, правительства, минздрава, также глава Челябинска Наталья Котова, начальники управлений социальной защиты населения, руководители учреждений здравоохранения и другие. Основные обращения были связаны с перебоями в поставках лекарств, в том числе для лечения орфанных заболеваний и диабета. По каждому случаю произведен краткий разбор и даны соответствующие поручения, их исполнение поставлено на контроль. Так, после сообщения об отсутствии пандуса в доме инвалида-колясочника поручено проверить условия жизни всех лиц с ОВЗ по региону. А для ребенка со сложно диагностируемым заболеванием будет собран консилиум врачей, девочку планируется направить на лечение в федеральное медучреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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