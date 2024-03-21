Престиж профессии челябинцы определяют по размеру зарплаты

«Авито»: возраст разделил челябинцев в вопросе о престижной работе

22 марта 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Челябинцы считают престижной работу с высокими зарплатой и квалификацией сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска престиж профессии определяют по размеру зарплаты. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа», такой вариант ответа выбрали 47% опрошенных респондентов. «Почти половина (47%) из десяти тысяч опрошенных челябинцев престиж профессии определяют по тому, насколько высокая заработная плата. При этом 43% респондентов считают, что престижной считается работа, требующая от специалистов высокой квалификации и уровня образования», — сообщили URA.RU в офисе сервиса. Треть горожан уверены, что престижной является профессия, дающая перспективы карьерного роста. Для 29% респондентов важны общественное признание и уважение. В зависимости от сферы деятельности, критерии престижной работы различаются. Престиж в сложности профессии увидели 30% горожан, а в возможности влиять на окружающий мир — 27% респондентов. Общественное признание стало маркером хорошей работы для половины (49%) опрошенных педагогов и ученых. Для них уважение со стороны окружающих оказалось приоритетнее, чем высокая заработная плата, которую в качестве критерия престижа назвали 46% работников сферы. Критерий влияния на общество чаще называли представители рекламы и маркетинга (37%), а также масс-медиа и культуры (35%). Соотнеся критерии, треть челябинцев самой престижной назвали карьеру в нефтегазовой отрасли, 35% — в сфере IT, интернета и телекома, 33% — в банкинге и инвестициях. В пользу нефтегазовой отрасли чаще высказывались респонденты среднего и старшего возраста, преимущества разработчиков отмечали горожане до 34 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска престиж профессии определяют по размеру зарплаты. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа», такой вариант ответа выбрали 47% опрошенных респондентов. «Почти половина (47%) из десяти тысяч опрошенных челябинцев престиж профессии определяют по тому, насколько высокая заработная плата. При этом 43% респондентов считают, что престижной считается работа, требующая от специалистов высокой квалификации и уровня образования», — сообщили URA.RU в офисе сервиса. Треть горожан уверены, что престижной является профессия, дающая перспективы карьерного роста. Для 29% респондентов важны общественное признание и уважение. В зависимости от сферы деятельности, критерии престижной работы различаются. Престиж в сложности профессии увидели 30% горожан, а в возможности влиять на окружающий мир — 27% респондентов. Общественное признание стало маркером хорошей работы для половины (49%) опрошенных педагогов и ученых. Для них уважение со стороны окружающих оказалось приоритетнее, чем высокая заработная плата, которую в качестве критерия престижа назвали 46% работников сферы. Критерий влияния на общество чаще называли представители рекламы и маркетинга (37%), а также масс-медиа и культуры (35%). Соотнеся критерии, треть челябинцев самой престижной назвали карьеру в нефтегазовой отрасли, 35% — в сфере IT, интернета и телекома, 33% — в банкинге и инвестициях. В пользу нефтегазовой отрасли чаще высказывались респонденты среднего и старшего возраста, преимущества разработчиков отмечали горожане до 34 лет.