МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

В Свердловской области с 22 по 23 марта ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 22—23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.
Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания необходимо по телефонам: «101» или «112». «Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — добавили спасатели.
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