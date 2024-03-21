Природа Погода МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области МЧС: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду 22 марта 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + Сильные порывы ветра продлятся до 23 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 22 по 23 марта ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 22—23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания необходимо по телефонам: «101» или «112». «Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — добавили спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области с 22 по 23 марта ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 22—23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания необходимо по телефонам: «101» или «112». «Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — добавили спасатели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям