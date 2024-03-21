21 марта 2024

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Сильные порывы ветра продлятся до 23 марта Фото:

В Свердловской области с 22 по 23 марта ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 22—23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания необходимо по телефонам: «101» или «112». «Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — добавили спасатели.

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В Свердловской области с 22 по 23 марта ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 22—23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания необходимо по телефонам: «101» или «112». «Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия. Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — добавили спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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