Тренер челябинского «Трактора» поблагодарил всех за поддержку в играх плей-офф

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Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Выборы 2024. Челябинск, заварухин алексей, хоккейная команда трактор
Заварухин поблагодарил всех от тренерского штаба до водителя автобуса Фото:

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин поблагодарил всех, кто помогал в работе клуба и болел за команду до победного конца. Об этом он заявил сразу после победы «Трактора» 5:4 над московским «Динамо».

«Все линии сработали хорошо, начиная, так сказать, от тренерского штаба, заканчивая водителями, так что всех поздравляю», — сказал тренер на пресс-конференции. Он признался, что серия для команды была тяжелой, так как соперник попался сильный. На пресс-конференцию Алексей Заварухин пришел охрипшим.

Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. С победой и выходом в следующий раунд команду и болельщиков поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин поблагодарил всех, кто помогал в работе клуба и болел за команду до победного конца. Об этом он заявил сразу после победы «Трактора» 5:4 над московским «Динамо». «Все линии сработали хорошо, начиная, так сказать, от тренерского штаба, заканчивая водителями, так что всех поздравляю», — сказал тренер на пресс-конференции. Он признался, что серия для команды была тяжелой, так как соперник попался сильный. На пресс-конференцию Алексей Заварухин пришел охрипшим. Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. С победой и выходом в следующий раунд команду и болельщиков поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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