Тренер челябинского «Трактора» поблагодарил всех за поддержку в играх плей-офф

22 марта 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Заварухин поблагодарил всех от тренерского штаба до водителя автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин поблагодарил всех, кто помогал в работе клуба и болел за команду до победного конца. Об этом он заявил сразу после победы «Трактора» 5:4 над московским «Динамо». «Все линии сработали хорошо, начиная, так сказать, от тренерского штаба, заканчивая водителями, так что всех поздравляю», — сказал тренер на пресс-конференции. Он признался, что серия для команды была тяжелой, так как соперник попался сильный. На пресс-конференцию Алексей Заварухин пришел охрипшим. Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. С победой и выходом в следующий раунд команду и болельщиков поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин поблагодарил всех, кто помогал в работе клуба и болел за команду до победного конца. Об этом он заявил сразу после победы «Трактора» 5:4 над московским «Динамо». «Все линии сработали хорошо, начиная, так сказать, от тренерского штаба, заканчивая водителями, так что всех поздравляю», — сказал тренер на пресс-конференции. Он признался, что серия для команды была тяжелой, так как соперник попался сильный. На пресс-конференцию Алексей Заварухин пришел охрипшим. Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. С победой и выходом в следующий раунд команду и болельщиков поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.