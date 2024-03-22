Губернатор Челябинской области поздравил Трактор с выходом в полуфинал. Видео

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Открытие выставки Музеев Московского Кремля. Челябинск, текслер алексей, топ
Текслер поздравил болельщиков «Трактора» с победой над «Динамо» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил хоккейный клуб «Трактор» с выходом в полуфинал Континентальной Хоккейной Лиги. Поздравление Алексей Текслер записал сразу после победы челябинского клуба в матче с московским «Динамо».

«Поздравляю всех болельщиков „Трактора“ с победой в серии с „Динамо“. Идем дальше! Идем вперед! С победой всех!», — поздравил болельщиков губернатор в видеообращении в своем telegram-канале. При этом слышно, что голос у губернатора подсажен, как у любого заядлого болельщика в такие минуты.

Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил хоккейный клуб «Трактор» с выходом в полуфинал Континентальной Хоккейной Лиги. Поздравление Алексей Текслер записал сразу после победы челябинского клуба в матче с московским «Динамо». «Поздравляю всех болельщиков „Трактора“ с победой в серии с „Динамо“. Идем дальше! Идем вперед! С победой всех!», — поздравил болельщиков губернатор в видеообращении в своем telegram-канале. При этом слышно, что голос у губернатора подсажен, как у любого заядлого болельщика в такие минуты. Челябинский ХК «Трактор» 22 марта со счетом 5:4 победил московское «Динамо» и стало первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Четвертая игра серии проходила в арене «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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