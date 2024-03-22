Омбудсмен ХМАО выразила соболезнования семьям погибших в Подмосковье

Омбудсмен ХМАО выясняет, есть ли среди пострадавших и погибших во время теракта в Подмосковье югорчане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова выражает соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова и сотрудники ее аппарата с болью и горечью восприняли чудовищный акт в подмосковном „Крокус Сити Холл“, выразив соболезнования родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым», — уточнили в ведомстве. В концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание.

Стребкова сообщила URA.RU, что пытается выяснить, есть ли среди пострадавших и погибших югорчане. «Пока нет данных по нашим жителям, продолжаем работу», — прокомментировала омбудсмен.

Ранее URA.RU публиковало соболезнования губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Она назвала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечным преступлением против граждан. По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.