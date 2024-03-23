23 марта 2024
22 марта 2024

Жители Таджикистана и Украины ездят лечиться в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, больничный коридор, кушва, здоровье, медицина, здравоохранение, больница
В ХМАО едут лечится 41,4% жителей Таджикистана Фото:

В прошлом году чаще всего в ХМАО ездили лечить разные заболевания жители Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Украины. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«В 2023 году медицинскую помощь за счет внебюджетных средств получили более 44 тысяч иностранных граждан, из них практически каждый десятый в условиях стационара. Структура иностранных граждан, обратившихся за медицинской помощью в медучреждения Югры, состоит из жителей Таджикистана (41,4%), Узбекистана (24,8%), Азербайджана (9,9%), Украины (8,1%), Киргизии (7,6%), Казахстана (4,1%)», — рассказа пресс-служба департамента.

Так, в 2023 году в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» прооперированы шесть иностранных пациентов, из них трое с врожденными пороками сердца, в том числе два ребенка. Проект направлен на повышение привлекательности округа в рамках развития внутреннего и въездного медицинского туризма.

Пилотными площадками для реализации проекта на территории Югры определены медицинские организации, являющиеся флагманами региональной системы здравоохранения. К таким медучреждениям относятся: БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», БУ «Окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».

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В прошлом году чаще всего в ХМАО ездили лечить разные заболевания жители Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Украины. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В 2023 году медицинскую помощь за счет внебюджетных средств получили более 44 тысяч иностранных граждан, из них практически каждый десятый в условиях стационара. Структура иностранных граждан, обратившихся за медицинской помощью в медучреждения Югры, состоит из жителей Таджикистана (41,4%), Узбекистана (24,8%), Азербайджана (9,9%), Украины (8,1%), Киргизии (7,6%), Казахстана (4,1%)», — рассказа пресс-служба департамента. Так, в 2023 году в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» прооперированы шесть иностранных пациентов, из них трое с врожденными пороками сердца, в том числе два ребенка. Проект направлен на повышение привлекательности округа в рамках развития внутреннего и въездного медицинского туризма. Пилотными площадками для реализации проекта на территории Югры определены медицинские организации, являющиеся флагманами региональной системы здравоохранения. К таким медучреждениям относятся: БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», БУ «Окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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