В Ереване отделение полиции подверглось нападению вооруженных людей
Группа вооруженных людей ворвалась в здание одного из полицейских отделений в Ереване. По предварительным данным, возле здания произошел взрыв гранаты.
«Информация находится на стадии проверки», — передает РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошел в районе Нор-Норк в Ереване. Слышен звук стрельбы. На месте проводятся спецоперации с участием спецназа.
Обновлено в 16:52. По информации местного издания Armlur, есть раненые.
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