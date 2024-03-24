В здание полиции Еревана ворвались вооруженные люди. Видео

24 марта 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В Ереване отделение полиции подверглось нападению вооруженных людей Фото: Виталий Страхов © URA.RU Группа вооруженных людей ворвалась в здание одного из полицейских отделений в Ереване. По предварительным данным, возле здания произошел взрыв гранаты. «Информация находится на стадии проверки», — передает РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошел в районе Нор-Норк в Ереване. Слышен звук стрельбы. На месте проводятся спецоперации с участием спецназа. Обновлено в 16:52. По информации местного издания Armlur, есть раненые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа вооруженных людей ворвалась в здание одного из полицейских отделений в Ереване. По предварительным данным, возле здания произошел взрыв гранаты. «Информация находится на стадии проверки», — передает РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошел в районе Нор-Норк в Ереване. Слышен звук стрельбы. На месте проводятся спецоперации с участием спецназа. Обновлено в 16:52. По информации местного издания Armlur, есть раненые.