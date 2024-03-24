В здание полиции Еревана ворвались вооруженные люди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ереван, Армения, армения, флаг армении, ереван, Площадь Республики
В Ереване отделение полиции подверглось нападению вооруженных людей Фото:

Группа вооруженных людей ворвалась в здание одного из полицейских отделений в Ереване. По предварительным данным, возле здания произошел взрыв гранаты.

«Информация находится на стадии проверки», — передает РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошел в районе Нор-Норк в Ереване. Слышен звук стрельбы. На месте проводятся спецоперации с участием спецназа.

Обновлено в 16:52. По информации местного издания Armlur, есть раненые.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа вооруженных людей ворвалась в здание одного из полицейских отделений в Ереване. По предварительным данным, возле здания произошел взрыв гранаты. «Информация находится на стадии проверки», — передает РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошел в районе Нор-Норк в Ереване. Слышен звук стрельбы. На месте проводятся спецоперации с участием спецназа. Обновлено в 16:52. По информации местного издания Armlur, есть раненые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...