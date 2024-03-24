Власти Перми снесут самовольные постройки в Кировском районе

25 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В Перми снесут самострои Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ищут подрядчика, который займется сносом незаконных построек в Кировском районе города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Работы по сносу 15 самовольных построек в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта 466 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, под снос попали две кирпичные постройки на улице Высокая, 2, а также 12 зданий на улице Александра Невского, 37. Кроме того, подрядчик должен сломать и вывезти на мусорный полигон строение, обшитое профлистом. Ранее в Дзержинском районе Перми решили пустить под снос полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. На эти цели было направлено около миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми ищут подрядчика, который займется сносом незаконных построек в Кировском районе города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Работы по сносу 15 самовольных построек в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта 466 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, под снос попали две кирпичные постройки на улице Высокая, 2, а также 12 зданий на улице Александра Невского, 37. Кроме того, подрядчик должен сломать и вывезти на мусорный полигон строение, обшитое профлистом. Ранее в Дзержинском районе Перми решили пустить под снос полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. На эти цели было направлено около миллиона рублей.