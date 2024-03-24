24 марта 2024
23 марта 2024

Власти Перми снесут самовольные постройки в Кировском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенный дом на Расковой, 44. Екатеринбург, снос дома, руины, незаконная постройка
В Перми снесут самострои Фото:

В Перми ищут подрядчика, который займется сносом незаконных построек в Кировском районе города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Работы по сносу 15 самовольных построек в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта 466 000 рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, под снос попали две кирпичные постройки на улице Высокая, 2, а также 12 зданий на улице Александра Невского, 37. Кроме того, подрядчик должен сломать и вывезти на мусорный полигон строение, обшитое профлистом.

Ранее в Дзержинском районе Перми решили пустить под снос полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. На эти цели было направлено около миллиона рублей.

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В Перми ищут подрядчика, который займется сносом незаконных построек в Кировском районе города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Работы по сносу 15 самовольных построек в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта 466 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, под снос попали две кирпичные постройки на улице Высокая, 2, а также 12 зданий на улице Александра Невского, 37. Кроме того, подрядчик должен сломать и вывезти на мусорный полигон строение, обшитое профлистом. Ранее в Дзержинском районе Перми решили пустить под снос полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. На эти цели было направлено около миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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