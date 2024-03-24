24 марта 2024
23 марта 2024

Пермский муфтият на 145-летие ГУФСИН подарил ведомству 145 Коранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, аблаев анвар-хазрат
Священные книги передал лично муфтий Анвар-хазрат Аблаев Фото:

Духовное управления мусульман Пермского края передало в региональное управление ФСИН 145 экземпляров Корана. Священные книги направят в колонии и СИЗО Прикамья. Подарок приурочили к 145-летию уголовно-исполнительной системы.

«Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар-хазрат Аблаев вместе со своим помощником, членом Общественного совета ГУФСИН Абдулькаримом хазратом Миндубаевым передали в ГУФСИН России по Пермскому краю 145 экземпляров Корана. Такое число священного Писания выбрано неспроста и посвящено 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

Муфтий Анвар-хазрат Аблаев выразил надежду, что книги будут способствовать дальнейшему религиозному воспитанию осужденных. «Мы обязаны поддерживать наших братьев, несмотря на то, где они находятся и должны помнить, что люди, у которых было плохое прошлое, действительно могут сделать свое будущее хорошим, пойти по правильному пути», — отметил он.

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Духовное управления мусульман Пермского края передало в региональное управление ФСИН 145 экземпляров Корана. Священные книги направят в колонии и СИЗО Прикамья. Подарок приурочили к 145-летию уголовно-исполнительной системы. «Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар-хазрат Аблаев вместе со своим помощником, членом Общественного совета ГУФСИН Абдулькаримом хазратом Миндубаевым передали в ГУФСИН России по Пермскому краю 145 экземпляров Корана. Такое число священного Писания выбрано неспроста и посвящено 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». Муфтий Анвар-хазрат Аблаев выразил надежду, что книги будут способствовать дальнейшему религиозному воспитанию осужденных. «Мы обязаны поддерживать наших братьев, несмотря на то, где они находятся и должны помнить, что люди, у которых было плохое прошлое, действительно могут сделать свое будущее хорошим, пойти по правильному пути», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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