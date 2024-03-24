Пермский муфтият на 145-летие ГУФСИН подарил ведомству 145 Коранов

Духовное управления мусульман Пермского края передало в региональное управление ФСИН 145 экземпляров Корана. Священные книги направят в колонии и СИЗО Прикамья. Подарок приурочили к 145-летию уголовно-исполнительной системы.
«Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар-хазрат Аблаев вместе со своим помощником, членом Общественного совета ГУФСИН Абдулькаримом хазратом Миндубаевым передали в ГУФСИН России по Пермскому краю 145 экземпляров Корана. Такое число священного Писания выбрано неспроста и посвящено 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».
Муфтий Анвар-хазрат Аблаев выразил надежду, что книги будут способствовать дальнейшему религиозному воспитанию осужденных. «Мы обязаны поддерживать наших братьев, несмотря на то, где они находятся и должны помнить, что люди, у которых было плохое прошлое, действительно могут сделать свое будущее хорошим, пойти по правильному пути», — отметил он.
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