Пермский муфтият на 145-летие ГУФСИН подарил ведомству 145 Коранов

25 марта 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Священные книги передал лично муфтий Анвар-хазрат Аблаев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Духовное управления мусульман Пермского края передало в региональное управление ФСИН 145 экземпляров Корана. Священные книги направят в колонии и СИЗО Прикамья. Подарок приурочили к 145-летию уголовно-исполнительной системы. «Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар-хазрат Аблаев вместе со своим помощником, членом Общественного совета ГУФСИН Абдулькаримом хазратом Миндубаевым передали в ГУФСИН России по Пермскому краю 145 экземпляров Корана. Такое число священного Писания выбрано неспроста и посвящено 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». Муфтий Анвар-хазрат Аблаев выразил надежду, что книги будут способствовать дальнейшему религиозному воспитанию осужденных. «Мы обязаны поддерживать наших братьев, несмотря на то, где они находятся и должны помнить, что люди, у которых было плохое прошлое, действительно могут сделать свое будущее хорошим, пойти по правильному пути», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Духовное управления мусульман Пермского края передало в региональное управление ФСИН 145 экземпляров Корана. Священные книги направят в колонии и СИЗО Прикамья. Подарок приурочили к 145-летию уголовно-исполнительной системы. «Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар-хазрат Аблаев вместе со своим помощником, членом Общественного совета ГУФСИН Абдулькаримом хазратом Миндубаевым передали в ГУФСИН России по Пермскому краю 145 экземпляров Корана. Такое число священного Писания выбрано неспроста и посвящено 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — сообщается на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». Муфтий Анвар-хазрат Аблаев выразил надежду, что книги будут способствовать дальнейшему религиозному воспитанию осужденных. «Мы обязаны поддерживать наших братьев, несмотря на то, где они находятся и должны помнить, что люди, у которых было плохое прошлое, действительно могут сделать свое будущее хорошим, пойти по правильному пути», — отметил он.