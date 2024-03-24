В Челябинске усилили работу спасателей из-за активного таяния льда

25 марта 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Челябинске усилят патрулирование водоемов из-за таяния льда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске усилили работу поисково-спасательной службы из-за активного таяния льда. Об этом 25 марта на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Наблюдается интенсивное таяние льда на водоемах города. Особенно на реке Миасс. В связи с этим усиливаем работу поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска по патрулированию», — заявил Астахов. Астахов обратился к жителям города с просьбой не выходить на лед и провести профилактические беседы с детьми. Меры помогут избежать несчастных случаев, подчеркнул он. Накануне рыбакам и жителям Челябинска запретили выходить на лед. Ограничения распространились и на технику. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, реки уже готовят к паводкам. Специалисты Минобороны РФ начали взрывать лед. По прогнозам, паводок в этом году местами превысит норму на 0,3—1,5 метра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске усилили работу поисково-спасательной службы из-за активного таяния льда. Об этом 25 марта на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Наблюдается интенсивное таяние льда на водоемах города. Особенно на реке Миасс. В связи с этим усиливаем работу поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска по патрулированию», — заявил Астахов. Астахов обратился к жителям города с просьбой не выходить на лед и провести профилактические беседы с детьми. Меры помогут избежать несчастных случаев, подчеркнул он. Накануне рыбакам и жителям Челябинска запретили выходить на лед. Ограничения распространились и на технику. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, реки уже готовят к паводкам. Специалисты Минобороны РФ начали взрывать лед. По прогнозам, паводок в этом году местами превысит норму на 0,3—1,5 метра.