В Челябинске усилили работу спасателей из-за активного таяния льда

В Челябинске усилили работу поисково-спасательной службы из-за активного таяния льда. Об этом 25 марта на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
«Наблюдается интенсивное таяние льда на водоемах города. Особенно на реке Миасс. В связи с этим усиливаем работу поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска по патрулированию», — заявил Астахов.
Астахов обратился к жителям города с просьбой не выходить на лед и провести профилактические беседы с детьми. Меры помогут избежать несчастных случаев, подчеркнул он.
Накануне рыбакам и жителям Челябинска запретили выходить на лед. Ограничения распространились и на технику. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, реки уже готовят к паводкам. Специалисты Минобороны РФ начали взрывать лед. По прогнозам, паводок в этом году местами превысит норму на 0,3—1,5 метра.
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