24 марта 2024
23 марта 2024

В Челябинске усилили работу спасателей из-за активного таяния льда

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске усилят патрулирование водоемов из-за таяния льда Фото:

В Челябинске усилили работу поисково-спасательной службы из-за активного таяния льда. Об этом 25 марта на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Наблюдается интенсивное таяние льда на водоемах города. Особенно на реке Миасс. В связи с этим усиливаем работу поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска по патрулированию», — заявил Астахов.

Астахов обратился к жителям города с просьбой не выходить на лед и провести профилактические беседы с детьми. Меры помогут избежать несчастных случаев, подчеркнул он.

Накануне рыбакам и жителям Челябинска запретили выходить на лед. Ограничения распространились и на технику. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, реки уже готовят к паводкам. Специалисты Минобороны РФ начали взрывать лед. По прогнозам, паводок в этом году местами превысит норму на 0,3—1,5 метра.

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В Челябинске усилили работу поисково-спасательной службы из-за активного таяния льда. Об этом 25 марта на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «Наблюдается интенсивное таяние льда на водоемах города. Особенно на реке Миасс. В связи с этим усиливаем работу поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска по патрулированию», — заявил Астахов. Астахов обратился к жителям города с просьбой не выходить на лед и провести профилактические беседы с детьми. Меры помогут избежать несчастных случаев, подчеркнул он. Накануне рыбакам и жителям Челябинска запретили выходить на лед. Ограничения распространились и на технику. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, реки уже готовят к паводкам. Специалисты Минобороны РФ начали взрывать лед. По прогнозам, паводок в этом году местами превысит норму на 0,3—1,5 метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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