Паводок в Челябинской области ожидается выше нормы

20 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Паводок ожидается выше нормы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пик половодья на большинстве рек Челябинской области ожидается с 5 по 19 апреля. Паводок в этом году превысит норму, такая информация прозвучала в ходе заседания комитета областного заксобрания по экологии, который рассмотрел вопрос готовности региона к стихии. «Пик половодья на большинстве рек ожидается с 5 по 19 апреля. Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 метра». — сообщили в пресс-службе ЗСО. В регионе подготовлены силы и средства для безопасного прохождения половодья. Группа для ликвидации чрезвычайных ситуаций насчитывает 9514 человек, она оснащена 3556 единицами техники и 154 единицами плавательных средств. В районах области начаты мероприятия по искусственному ослаблению льда. Депутаты комитета по экологии обратили внимание замминистра общественной безопасности Валерия Устинова, докладывавшего о ситуации, о необходимости информирования населения, проживающего в зонах возможного подтопления, о порядке действий при поступлении сигналов оповещения об опасности. Устинов ответил, что в случае опасности население проинформируют с помощью мобильных систем оповещения и посредством СМС-сообщений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик половодья на большинстве рек Челябинской области ожидается с 5 по 19 апреля. Паводок в этом году превысит норму, такая информация прозвучала в ходе заседания комитета областного заксобрания по экологии, который рассмотрел вопрос готовности региона к стихии. «Пик половодья на большинстве рек ожидается с 5 по 19 апреля. Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 метра». — сообщили в пресс-службе ЗСО. В регионе подготовлены силы и средства для безопасного прохождения половодья. Группа для ликвидации чрезвычайных ситуаций насчитывает 9514 человек, она оснащена 3556 единицами техники и 154 единицами плавательных средств. В районах области начаты мероприятия по искусственному ослаблению льда. Депутаты комитета по экологии обратили внимание замминистра общественной безопасности Валерия Устинова, докладывавшего о ситуации, о необходимости информирования населения, проживающего в зонах возможного подтопления, о порядке действий при поступлении сигналов оповещения об опасности. Устинов ответил, что в случае опасности население проинформируют с помощью мобильных систем оповещения и посредством СМС-сообщений.