Паводок в Челябинской области ожидается выше нормы

Пик половодья на большинстве рек Челябинской области ожидается с 5 по 19 апреля. Паводок в этом году превысит норму, такая информация прозвучала в ходе заседания комитета областного заксобрания по экологии, который рассмотрел вопрос готовности региона к стихии.
«Пик половодья на большинстве рек ожидается с 5 по 19 апреля. Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 метра». — сообщили в пресс-службе ЗСО.
В регионе подготовлены силы и средства для безопасного прохождения половодья. Группа для ликвидации чрезвычайных ситуаций насчитывает 9514 человек, она оснащена 3556 единицами техники и 154 единицами плавательных средств. В районах области начаты мероприятия по искусственному ослаблению льда.
Депутаты комитета по экологии обратили внимание замминистра общественной безопасности Валерия Устинова, докладывавшего о ситуации, о необходимости информирования населения, проживающего в зонах возможного подтопления, о порядке действий при поступлении сигналов оповещения об опасности. Устинов ответил, что в случае опасности население проинформируют с помощью мобильных систем оповещения и посредством СМС-сообщений.
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