Куйвашев просит правительство РФ расширить «Титановую долину»

26 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Общий объем инвестиций превысит 12 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в Минэкономразвития РФ заявку на расширение особой экономической зоны «Титановая долина» — за счет площадки в Патрушах. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Перспективная площадка находится на территории Сысертского городского округа в 30 метрах от действующей площадки „Уктус“, площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 гектара. На новой площадке особой экономической зоны „Сима-Ленд“ планирует реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса», — говорится в релизе. Общий объем инвестиций оценивается «более чем в 12 миллиардов рублей». Предполагается, что в Патрушах будет создано четыре тысячи рабочих мест. На площадке запустят современный распределительный центр и автоматизированный логистический комплекс, производства инновационных изделий из полимерных и прочих материалов, парфюмерии, косметики и текстиля. Это новый этап развития флагманского инвестпроекта региона, который с декабря 2021 года по поручению губернатора курирует его зам Дмитрий Ионин (возглавляет экспертный совет и совет директоров ОЭЗ). Зачистку «Титановый долины» от недобросовестных резидентов и привлечение новых принято связывать во многом именно с Иониным. Его коллеги по областному кабмину в частных разговорах делятся убеждением: Ионин воспринимает ОЭЗ как потенциальную «историю успеха», через которую можно демонстрировать эффективность непосредственным и федеральным руководителям. Слухи об амбициях молодого (39 лет) замгубернатора ходят последние несколько месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в Минэкономразвития РФ заявку на расширение особой экономической зоны «Титановая долина» — за счет площадки в Патрушах. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Перспективная площадка находится на территории Сысертского городского округа в 30 метрах от действующей площадки „Уктус“, площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 гектара. На новой площадке особой экономической зоны „Сима-Ленд“ планирует реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса», — говорится в релизе. Общий объем инвестиций оценивается «более чем в 12 миллиардов рублей». Предполагается, что в Патрушах будет создано четыре тысячи рабочих мест. На площадке запустят современный распределительный центр и автоматизированный логистический комплекс, производства инновационных изделий из полимерных и прочих материалов, парфюмерии, косметики и текстиля. Это новый этап развития флагманского инвестпроекта региона, который с декабря 2021 года по поручению губернатора курирует его зам Дмитрий Ионин (возглавляет экспертный совет и совет директоров ОЭЗ). Зачистку «Титановый долины» от недобросовестных резидентов и привлечение новых принято связывать во многом именно с Иониным. Его коллеги по областному кабмину в частных разговорах делятся убеждением: Ионин воспринимает ОЭЗ как потенциальную «историю успеха», через которую можно демонстрировать эффективность непосредственным и федеральным руководителям. Слухи об амбициях молодого (39 лет) замгубернатора ходят последние несколько месяцев.