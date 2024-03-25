Губернатор Махонин призвал вакцинироваться от клещей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал глав муниципальных образований региона взять на особый контроль вакцинацию населения от клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, летом 2024 года ожидается большая активности клещей и других паразитов.
«Сейчас в регионе среди населения низкая степень вакцинации. Прошу выполнить необходимые задачи по работе с населением для увеличения количества вакцинаций», — отметил губернатор на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.
Махонин подчеркнул, что необходимая вакцина в регионе есть. Он также призвал глав муниципальных образований обработать территорию от клещей.
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