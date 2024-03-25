25 марта 2024

Губернатор Махонин призвал вакцинироваться от клещей

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, клещи, отдых горожан, летний сезон, выход в лес, отдых на урале
Глав муниципалитетов призвали обработать леса от паразитов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал глав муниципальных образований региона взять на особый контроль вакцинацию населения от клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, летом 2024 года ожидается большая активности клещей и других паразитов.

«Сейчас в регионе среди населения низкая степень вакцинации. Прошу выполнить необходимые задачи по работе с населением для увеличения количества вакцинаций», — отметил губернатор на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.

Махонин подчеркнул, что необходимая вакцина в регионе есть. Он также призвал глав муниципальных образований обработать территорию от клещей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал глав муниципальных образований региона взять на особый контроль вакцинацию населения от клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, летом 2024 года ожидается большая активности клещей и других паразитов. «Сейчас в регионе среди населения низкая степень вакцинации. Прошу выполнить необходимые задачи по работе с населением для увеличения количества вакцинаций», — отметил губернатор на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Махонин подчеркнул, что необходимая вакцина в регионе есть. Он также призвал глав муниципальных образований обработать территорию от клещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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