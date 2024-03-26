ДТП произошло с участием фуры (архивное фото)
В Кунгурском округе Пермского края произошло ДТП, во время которого фура перекрыла одну из полос на трассе. Об этом сообщили очевидцы.
«Жесткая авария около Сухой Речки Кунгурского округа. Дорога практически перекрыта», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. После получения ответа новость будет дополнена.
Фура перекрыла половину дороги
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