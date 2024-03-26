26 марта 2024

В Пермском крае фура перекрыла половину дороги в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло с участием фуры (архивное фото) Фото:

В Кунгурском округе Пермского края произошло ДТП, во время которого фура перекрыла одну из полос на трассе. Об этом сообщили очевидцы.

«Жесткая авария около Сухой Речки Кунгурского округа. Дорога практически перекрыта», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. После получения ответа новость будет дополнена.

Фура перекрыла половину дороги
Фура перекрыла половину дороги

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В Кунгурском округе Пермского края произошло ДТП, во время которого фура перекрыла одну из полос на трассе. Об этом сообщили очевидцы. «Жесткая авария около Сухой Речки Кунгурского округа. Дорога практически перекрыта», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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