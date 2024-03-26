В Пермском крае фура перекрыла половину дороги в ДТП. Фото

27 марта 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

ДТП произошло с участием фуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгурском округе Пермского края произошло ДТП, во время которого фура перекрыла одну из полос на трассе. Об этом сообщили очевидцы. «Жесткая авария около Сухой Речки Кунгурского округа. Дорога практически перекрыта», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. После получения ответа новость будет дополнена. Фура перекрыла половину дороги «ЧП ДТП Пермь», Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунгурском округе Пермского края произошло ДТП, во время которого фура перекрыла одну из полос на трассе. Об этом сообщили очевидцы. «Жесткая авария около Сухой Речки Кунгурского округа. Дорога практически перекрыта», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. После получения ответа новость будет дополнена.