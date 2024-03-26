26 марта 2024

На СВО погиб сержант из Пермского края Юрий Попель

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, дежурный, вооруженные силы, солдат
Боец мог остаться работать в Кизеле, но заключил контракт с Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кизела (Пермский край) Юрий Попель. Об этом рассказали в группе администрации Кизела в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города с прискорбием сообщает о гибели в ходе проведения СВО сержанта Попеля Юрия Егоровича 1978 года рождения. Юрий работал бригадиром ПЧ-14 в Управлении железными дорогами», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по месту работы у Юрия было бронирование, но в ноябре 2022 года он решил заключить контракт с Минобороны России. Прощание с бойцом состоится 28 марта во Дворце культуры. Начало в 12:00.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кизела (Пермский край) Юрий Попель. Об этом рассказали в группе администрации Кизела в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города с прискорбием сообщает о гибели в ходе проведения СВО сержанта Попеля Юрия Егоровича 1978 года рождения. Юрий работал бригадиром ПЧ-14 в Управлении железными дорогами», — сказано в сообщении. Уточняется, что по месту работы у Юрия было бронирование, но в ноябре 2022 года он решил заключить контракт с Минобороны России. Прощание с бойцом состоится 28 марта во Дворце культуры. Начало в 12:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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