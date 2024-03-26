На СВО погиб сержант из Пермского края Юрий Попель

Боец мог остаться работать в Кизеле, но заключил контракт с Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кизела (Пермский край) Юрий Попель. Об этом рассказали в группе администрации Кизела в соцсети «ВКонтакте».
«Администрация города с прискорбием сообщает о гибели в ходе проведения СВО сержанта Попеля Юрия Егоровича 1978 года рождения. Юрий работал бригадиром ПЧ-14 в Управлении железными дорогами», — сказано в сообщении.
Уточняется, что по месту работы у Юрия было бронирование, но в ноябре 2022 года он решил заключить контракт с Минобороны России. Прощание с бойцом состоится 28 марта во Дворце культуры. Начало в 12:00.
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