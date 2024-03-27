Приставы заставили родителей подростков, сжегших дачу пермячки, выплатить ущерб

28 марта 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Деньги были выплачены только после вмешательства судебных приставов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей, чьи дети случайно сожгли дачу женщины в Пермском крае. Трехэтажный дом был полностью уничтожен огнем из-за детской шалости. Об этом сообщается на официальном майте ГУФССП по Пермскому краю. «Мальчик и девочка проникли на дачу пермячки в Пермском районе. Они забрались на мансардный этаж и стали поджигать окурки и свечу. Из-за этого вспыхнула кровать, где дети баловались и начался пожар. Огонь полностью уничтожил трехэтажный дом, а его владелица обратилась в суд, чтобы взыскать с родителей подростков причиненный ей ущерб», — сообщили в главном управлении краевой ФССП. Решением суда каждый из родителей должен был выплатить по 700 тысяч женщине, но должники не торопились переводить пермячке деньги. Судебные приставы арестовали счета родителей и ограничили им выезд за границу. В результате проделанной работы взыскательнице полностью возмещен причиненный ущерб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей, чьи дети случайно сожгли дачу женщины в Пермском крае. Трехэтажный дом был полностью уничтожен огнем из-за детской шалости. Об этом сообщается на официальном майте ГУФССП по Пермскому краю. «Мальчик и девочка проникли на дачу пермячки в Пермском районе. Они забрались на мансардный этаж и стали поджигать окурки и свечу. Из-за этого вспыхнула кровать, где дети баловались и начался пожар. Огонь полностью уничтожил трехэтажный дом, а его владелица обратилась в суд, чтобы взыскать с родителей подростков причиненный ей ущерб», — сообщили в главном управлении краевой ФССП. Решением суда каждый из родителей должен был выплатить по 700 тысяч женщине, но должники не торопились переводить пермячке деньги. Судебные приставы арестовали счета родителей и ограничили им выезд за границу. В результате проделанной работы взыскательнице полностью возмещен причиненный ущерб.