27 марта 2024

Приставы заставили родителей подростков, сжегших дачу пермячки, выплатить ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Деньги были выплачены только после вмешательства судебных приставов Фото:

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей, чьи дети случайно сожгли дачу женщины в Пермском крае. Трехэтажный дом был полностью уничтожен огнем из-за детской шалости. Об этом сообщается на официальном майте ГУФССП по Пермскому краю.

«Мальчик и девочка проникли на дачу пермячки в Пермском районе. Они забрались на мансардный этаж и стали поджигать окурки и свечу. Из-за этого вспыхнула кровать, где дети баловались и начался пожар. Огонь полностью уничтожил трехэтажный дом, а его владелица обратилась в суд, чтобы взыскать с родителей подростков причиненный ей ущерб», — сообщили в главном управлении краевой ФССП.

Решением суда каждый из родителей должен был выплатить по 700 тысяч женщине, но должники не торопились переводить пермячке деньги. Судебные приставы арестовали счета родителей и ограничили им выезд за границу. В результате проделанной работы взыскательнице полностью возмещен причиненный ущерб.

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Судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей, чьи дети случайно сожгли дачу женщины в Пермском крае. Трехэтажный дом был полностью уничтожен огнем из-за детской шалости. Об этом сообщается на официальном майте ГУФССП по Пермскому краю. «Мальчик и девочка проникли на дачу пермячки в Пермском районе. Они забрались на мансардный этаж и стали поджигать окурки и свечу. Из-за этого вспыхнула кровать, где дети баловались и начался пожар. Огонь полностью уничтожил трехэтажный дом, а его владелица обратилась в суд, чтобы взыскать с родителей подростков причиненный ей ущерб», — сообщили в главном управлении краевой ФССП. Решением суда каждый из родителей должен был выплатить по 700 тысяч женщине, но должники не торопились переводить пермячке деньги. Судебные приставы арестовали счета родителей и ограничили им выезд за границу. В результате проделанной работы взыскательнице полностью возмещен причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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