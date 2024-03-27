В Пермском крае власти предупредили о падении ракеты

Администрация Красновишерского городского округа Пермского края предупредили жителей о возможном падении в регионе частей ракеты-носителя. Ее запуск с космодрома «Байконкур» запланирован на 31 марта.
«В связи с запуском ракеты — носителя „Союз -2 -1б“ с космодрома „Байконур“ в 14:36 по местному времени 31 марта (резервное время 1 апреля в 14:36) ожидается падение отделяющихся частей на территории г. Кваркуш и Кутимского участкового лесничества. Администрация Красновишерского городского округа просит воздержаться от посещения указанных территорий», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
На время запуска жителей также просят выехать за пределы опасного района «с целью сохранения жизни и здоровья». Горный хребет Кваркуш популярен у туристов.
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