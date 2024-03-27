Неизвестные напали на экс-замначальника угрозыска одного из районов Перми. Видео

28 марта 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Нападавшие ехали на иномарке черного цвета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое мужчин напали на бывшего заместителя начальника угрозызска одного из районов Перми Айраса Кучукбаева. Все произошло на трассе Пермь-Краснокамск 19 марта. Видеозапись с места событий опубликована в telegram-канале «КомиссарЪ». «Совершено нападение на бывшего заместителя начальника уголовного розыска одного из районов Перми. 19 марта Айрас Кучукбаев ехал на машине по участку федеральной трассы в сторону Краснокамска. Его автомобиль подрезала черная иномарка, после чего автомобили остановились, на дорогу вышли двое мужчин и разбили стекла в машине экс-полицейского травматическим оружием», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что конфликт начался из-за того, что экс-полицейский не сразу пропустил иномарку нападавших на дороге. Сам Кучукбаев после случившегося обратился в правоохранительные органы, а также посетил травмпункт. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое мужчин напали на бывшего заместителя начальника угрозызска одного из районов Перми Айраса Кучукбаева. Все произошло на трассе Пермь-Краснокамск 19 марта. Видеозапись с места событий опубликована в telegram-канале «КомиссарЪ». «Совершено нападение на бывшего заместителя начальника уголовного розыска одного из районов Перми. 19 марта Айрас Кучукбаев ехал на машине по участку федеральной трассы в сторону Краснокамска. Его автомобиль подрезала черная иномарка, после чего автомобили остановились, на дорогу вышли двое мужчин и разбили стекла в машине экс-полицейского травматическим оружием», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что конфликт начался из-за того, что экс-полицейский не сразу пропустил иномарку нападавших на дороге. Сам Кучукбаев после случившегося обратился в правоохранительные органы, а также посетил травмпункт. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.