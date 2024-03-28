28 марта 2024

Авиакомпания Utair запустит рейсы из Сургута в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Летом жители ХМАО смогут улететь в Турцию прямым рейсом Фото:

Авиакомпания Utair с июня начинает полеты из ХМАО в Турцию. Самолеты из Сургута в Анталью будут летать по понедельникам.

«С 3 июня Utair возобновляет рейсы из Сургута в Анталью. Полеты запланированы 1 раз в неделю — по понедельникам», — сообщила агентству пресс-служба Utair.

Из Сургута самолеты будут вылетать в 6:55, время отправления рейса из Турции — 12:20. Пассажиры будут находиться в полете шесть часов. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запускают прямые авиарейсы из Нижневартовска в Турцию. Совершать перелеты будет компания Azur Air.

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Авиакомпания Utair с июня начинает полеты из ХМАО в Турцию. Самолеты из Сургута в Анталью будут летать по понедельникам. «С 3 июня Utair возобновляет рейсы из Сургута в Анталью. Полеты запланированы 1 раз в неделю — по понедельникам», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Из Сургута самолеты будут вылетать в 6:55, время отправления рейса из Турции — 12:20. Пассажиры будут находиться в полете шесть часов. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запускают прямые авиарейсы из Нижневартовска в Турцию. Совершать перелеты будет компания Azur Air.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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