Авиакомпания Utair запустит рейсы из Сургута в Анталью

29 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Летом жители ХМАО смогут улететь в Турцию прямым рейсом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Авиакомпания Utair с июня начинает полеты из ХМАО в Турцию. Самолеты из Сургута в Анталью будут летать по понедельникам. «С 3 июня Utair возобновляет рейсы из Сургута в Анталью. Полеты запланированы 1 раз в неделю — по понедельникам», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Из Сургута самолеты будут вылетать в 6:55, время отправления рейса из Турции — 12:20. Пассажиры будут находиться в полете шесть часов. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запускают прямые авиарейсы из Нижневартовска в Турцию. Совершать перелеты будет компания Azur Air. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Utair с июня начинает полеты из ХМАО в Турцию. Самолеты из Сургута в Анталью будут летать по понедельникам. «С 3 июня Utair возобновляет рейсы из Сургута в Анталью. Полеты запланированы 1 раз в неделю — по понедельникам», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Из Сургута самолеты будут вылетать в 6:55, время отправления рейса из Турции — 12:20. Пассажиры будут находиться в полете шесть часов. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запускают прямые авиарейсы из Нижневартовска в Турцию. Совершать перелеты будет компания Azur Air.