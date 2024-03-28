Авиакомпания Utair запустит рейсы из Сургута в Анталью

Летом жители ХМАО смогут улететь в Турцию прямым рейсом
Авиакомпания Utair с июня начинает полеты из ХМАО в Турцию. Самолеты из Сургута в Анталью будут летать по понедельникам.
«С 3 июня Utair возобновляет рейсы из Сургута в Анталью. Полеты запланированы 1 раз в неделю — по понедельникам», — сообщила агентству пресс-служба Utair.
Из Сургута самолеты будут вылетать в 6:55, время отправления рейса из Турции — 12:20. Пассажиры будут находиться в полете шесть часов. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запускают прямые авиарейсы из Нижневартовска в Турцию. Совершать перелеты будет компания Azur Air.
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