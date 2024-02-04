04 февраля 2024

В ХМАО запустят новые авиарейсы в Турцию

Из Нижневартовска начнут летать самолеты в Анталью
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
Компания Azur Air будет возить югорчан к Средиземному морю Фото:

Из Нижневартовска (ХМАО) запустят прямые рейсы в Анталью (Турция). В нижневартовском аэропорту агентству сообщили, что совершать перелеты будет компания Azur Air.

«С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», — сообщил представитель аэропорта.

Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября.

Также летом на турецкое побережье Средиземного моря югорчане смогут улететь из другого города ХМАО. С июня из Сургута в Анталью запускает авиарейсы компания Utair.

Ранее URA.RU писало, что весной запустят новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»).

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Из Нижневартовска (ХМАО) запустят прямые рейсы в Анталью (Турция). В нижневартовском аэропорту агентству сообщили, что совершать перелеты будет компания Azur Air. «С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», — сообщил представитель аэропорта. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября. Также летом на турецкое побережье Средиземного моря югорчане смогут улететь из другого города ХМАО. С июня из Сургута в Анталью запускает авиарейсы компания Utair. Ранее URA.RU писало, что весной запустят новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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