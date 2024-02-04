В ХМАО запустят новые авиарейсы в Турцию

Из Нижневартовска начнут летать самолеты в Анталью

05 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Компания Azur Air будет возить югорчан к Средиземному морю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из Нижневартовска (ХМАО) запустят прямые рейсы в Анталью (Турция). В нижневартовском аэропорту агентству сообщили, что совершать перелеты будет компания Azur Air. «С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», — сообщил представитель аэропорта. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября. Также летом на турецкое побережье Средиземного моря югорчане смогут улететь из другого города ХМАО. С июня из Сургута в Анталью запускает авиарейсы компания Utair. Ранее URA.RU писало, что весной запустят новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»).

Из Нижневартовска (ХМАО) запустят прямые рейсы в Анталью (Турция). В нижневартовском аэропорту агентству сообщили, что совершать перелеты будет компания Azur Air. «С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», — сообщил представитель аэропорта. Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября. Также летом на турецкое побережье Средиземного моря югорчане смогут улететь из другого города ХМАО. С июня из Сургута в Анталью запускает авиарейсы компания Utair. Ранее URA.RU писало, что весной запустят новые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи и Махачкалу. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»).