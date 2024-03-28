28 марта 2024

Бастрыкин взялся за дело ребенка, сломавшего позвоночник на уроке в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СКР Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за происшествия, в котором пятиклассник из Таватуя (Свердловская область) получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сказано в сообщении. О результатах проверки также доложат руководителю ведомства.

Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. Школьник выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее. В больнице мальчику поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за происшествия, в котором пятиклассник из Таватуя (Свердловская область) получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сказано в сообщении. О результатах проверки также доложат руководителю ведомства. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. Школьник выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее. В больнице мальчику поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...