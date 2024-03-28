Бастрыкин взялся за дело ребенка, сломавшего позвоночник на уроке в школе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за происшествия, в котором пятиклассник из Таватуя (Свердловская область) получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сказано в сообщении. О результатах проверки также доложат руководителю ведомства.
Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. Школьник выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее. В больнице мальчику поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени».
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