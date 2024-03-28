Происшествия Бастрыкин взялся за дело ребенка, сломавшего позвоночник на уроке в школе 29 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СКР Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за происшествия, в котором пятиклассник из Таватуя (Свердловская область) получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сказано в сообщении. О результатах проверки также доложат руководителю ведомства. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. Школьник выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее. В больнице мальчику поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за происшествия, в котором пятиклассник из Таватуя (Свердловская область) получил перелом нескольких позвонков во время урока физкультуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах», — сказано в сообщении. О результатах проверки также доложат руководителю ведомства. Инцидент произошел 16 ноября 2023 года. Школьник выполнял стойку с перекатом назад, после чего почувствовал боль в шее. В больнице мальчику поставили диагноз «компрессионный неосложненный перелом первого, третьего, шестого позвонков первой степени». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям