Певец Жуков не смог вернуть права на некоторые свои хиты

29 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков не смог доказать свои права на хиты Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Сергей Жуков подал в суд на оспаривание прав на фонограммы популярных хитов группы «Руки Вверх», таких как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Об этом сообщили в московском суде. «Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 марта 2024 года решение Симоновского суда оставлено без изменения», — сообщили в суде. Заявление опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Там отметили, что 25 апреля 2023 года в Симоновском районном суде Москвы прошло рассмотрение иска певцов Сергея Жукова и Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и продюсера группы Андрея Маликова о признании договоров о передаче исключительных прав на фонограммы недействительными и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм. Из материалов дела стало известно, что Маликов будучи продюсером группы инициировал создание спорных фонограмм в 1998—1999 годах и финансировал их создание, в то время как Жуков выступал в роли автора и исполнителя. Позднее ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и ООО «Издательство Джем» заключили сделки о передаче прав на фонограммы группы «Руки Вверх», которые истцы пытались признать недействительными. Суд отклонил требования истцов, ссылаясь на их знание правовых отношений между сторонами за прошедшие 20 лет, в течение которых они не предпринимали никаких действий по оспариванию данных сделок. Ранее Жуков назвал причины ухода из дуэта второго участника Алексея Потехина. По его словам, музыканты проводили много времени друг с другом, поэтому у них наступил кризис, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков подал в суд на оспаривание прав на фонограммы популярных хитов группы «Руки Вверх», таких как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Об этом сообщили в московском суде. «Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 марта 2024 года решение Симоновского суда оставлено без изменения», — сообщили в суде. Заявление опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Там отметили, что 25 апреля 2023 года в Симоновском районном суде Москвы прошло рассмотрение иска певцов Сергея Жукова и Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и продюсера группы Андрея Маликова о признании договоров о передаче исключительных прав на фонограммы недействительными и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм. Из материалов дела стало известно, что Маликов будучи продюсером группы инициировал создание спорных фонограмм в 1998—1999 годах и финансировал их создание, в то время как Жуков выступал в роли автора и исполнителя. Позднее ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и ООО «Издательство Джем» заключили сделки о передаче прав на фонограммы группы «Руки Вверх», которые истцы пытались признать недействительными. Суд отклонил требования истцов, ссылаясь на их знание правовых отношений между сторонами за прошедшие 20 лет, в течение которых они не предпринимали никаких действий по оспариванию данных сделок. Ранее Жуков назвал причины ухода из дуэта второго участника Алексея Потехина. По его словам, музыканты проводили много времени друг с другом, поэтому у них наступил кризис, передает телеканал 360.