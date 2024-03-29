Из проектного офиса «Пермь-300» уволился пиарщик

Из проектного офиса «Пермь-300» уволился руководитель PR-службы Алексей Папулов. Причиной увольнения стало окончание контракта.
«Из проектного офиса „Пермь-300“ увольняется руководитель PR направления Алексей Папулов. Его контракт с АНО „Агентство новых технологий“ действителен до 31 марта 2024 года, однако продлевать его стороны не намерены по договоренностям, достигнутым еще в 2022 году», — пишет «Коммерсант-Прикамья» со ссылкой на Алексея Папулова.
Уточняется, что Папулов занимал эту должность с 2022 года. Он отвечал за взаимодействие со СМИ. Папулов пояснил изданию, что планирует отдохнуть и вернуться в собственные проекты.
Ранее стало известно, что проектный офис «Пермь-300» продолжит свою работу в первом квартале 2024 года. На его содержание из бюджета выделили 1,2 млн рублей.
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Из проектного офиса «Пермь-300» уволился руководитель PR-службы Алексей Папулов. Причиной увольнения стало окончание контракта. «Из проектного офиса „Пермь-300“ увольняется руководитель PR направления Алексей Папулов. Его контракт с АНО „Агентство новых технологий“ действителен до 31 марта 2024 года, однако продлевать его стороны не намерены по договоренностям, достигнутым еще в 2022 году», — пишет «Коммерсант-Прикамья» со ссылкой на Алексея Папулова. Уточняется, что Папулов занимал эту должность с 2022 года. Он отвечал за взаимодействие со СМИ. Папулов пояснил изданию, что планирует отдохнуть и вернуться в собственные проекты. Ранее стало известно, что проектный офис «Пермь-300» продолжит свою работу в первом квартале 2024 года. На его содержание из бюджета выделили 1,2 млн рублей.