В Челябинской области паводок отрезал поселок от мира

Весенний паводок 30 марта перекрыл дороги из поселка Александровский Кизильского района Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В результате поднятия уровня воды в реке Большая Караганка произошел перелив через насыпную автомобильную дорогу в поселок Александровский Кизильского района. Ширина перелива составляет 40 метров, глубина 30 сантиметров. Проезд возможен только для грузового автотранспорта. Угрозы подтопления жилых домов нет. Возможности объезда нет, перевозка людей при необходимости будет организована на тракторе К-700», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что ситуация на контроле у главы поселения и ГУ МЧС России по Челябинской области. Данная ситуация имеет циклический характер, повторяется ежегодно в период таяния снега.
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