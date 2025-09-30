Земли войсковой части и ДОМ РФ в Челябинске передали мэрии. Фото

Земли переданы в муниципальную собственность
В Челябинске земли войсковой части 6830 перешли в собственность мэрии. Также муниципалитету отошел участок, который раньше принадлежал госкорпорации ДОМ РФ. Об этом на двенадцатом заседании гордумы сообщила заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Анастасия Лаптиева, передает корреспондент URA.RU.

«Данный земельный участок находится в государственной собственности Российской Федерации и предоставлен в постоянное бессрочное пользование войсковой части номер 6830. В рамках рассмотрения обозначенного вопроса получено заключение комитета дорожного хозяйства города о целесообразности принятия данного имущества в муниципальную собственность», — сообщила Лаптиева.

Переданный муниципалитету земельный участок войсковой части расположен в Советском районе Челябинска на Уфимском тракте. Площадь участка достигает 670 квадратных метров. Кадастровая стоимость земель — 1 588 216 рублей. На участке планируется проведение строительно-монтажных работ.

Второй участок площадью 328 «квадратов», ранее принадлежащий ДОМ.РФ, расположен в Челябинске по адресу 2-й Западный проезд. Площадь участка — 328 квадратных метров. По данным кадастровой карты участок оценивается в 409 157 рублей.

Также в Челябинске из государственной в муниципальную собственность перешли земли школы №33, расположенной на ЧМЗ, и налоговой инспекции №27 в Курчатовском районе. Площадь земельного участка по адресу Чичерина, 13А, на котором расположено здание налоговой инспекции — 7504 квадратных метров. Площадь участка под школой на улице Хлебозаводской, 4 — 1490 квадратных метров.

