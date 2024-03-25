В Катав-Ивановске власти срывают строительство ФОКа. Скрин

25 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Отставание в проведении строительных работ до сих пор нарастает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) власти на полгода задержали работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как URA.RU сообщили в депутатском корпусе района, срок сдачи спортзала с бассейном намечен на 2025 год. «Заслушали представителей администрации района на своем заседании. Отставание по срокам пошло уже на восемь месяцев», — уточнила URA.RU заместитель председателя районного собрания Екатерина Куликова. Спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, займет с первого по третий этаж, бассейн — со второго по четвертый. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составил 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. К настоящему времени строители поставили одну котельную и начали монтаж фундамента. По оценкам специалистов, работы выполнены на 7%, хотя должны превысить половину. Стоимость объекта составляет 505 млн рублей. Власти представили депутатам отчет, из которого следует, что освоено 65,7 млн рублей. Причинами медленной работы в администрации назвали реорганизацию подрядчика, летней задержкой в поставке щебня и низкими темпами субподрядной организации. Также часть работ на 28 млн рублей выполнена, но не принята заказчиком. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий заместителя главы района по строительству Андрея Хортова. Однако оперативно дозвониться не удалось. Комплекс расположится на центральной улице Степана Разина Скрин: аппарат Собрания Катав-Ивановского района Одновременно в ФОКе смогут заниматься 150 человек, в бассейне — 68 пловцов Скрин: аппарат Собрания Катав-Ивановского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановске (Челябинская область) власти на полгода задержали работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как URA.RU сообщили в депутатском корпусе района, срок сдачи спортзала с бассейном намечен на 2025 год. «Заслушали представителей администрации района на своем заседании. Отставание по срокам пошло уже на восемь месяцев», — уточнила URA.RU заместитель председателя районного собрания Екатерина Куликова. Спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, займет с первого по третий этаж, бассейн — со второго по четвертый. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составил 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. К настоящему времени строители поставили одну котельную и начали монтаж фундамента. По оценкам специалистов, работы выполнены на 7%, хотя должны превысить половину. Стоимость объекта составляет 505 млн рублей. Власти представили депутатам отчет, из которого следует, что освоено 65,7 млн рублей. Причинами медленной работы в администрации назвали реорганизацию подрядчика, летней задержкой в поставке щебня и низкими темпами субподрядной организации. Также часть работ на 28 млн рублей выполнена, но не принята заказчиком. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий заместителя главы района по строительству Андрея Хортова. Однако оперативно дозвониться не удалось.